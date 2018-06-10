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中央社

握手秀成角力賽 馬克宏疑在川普手上留印

中央社2018/06/10 19:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社加拿大拉馬爾拜10日綜合外電報導）美國總統川普和法國總統馬克宏再度上演握手賽。兩人在七大工業國集團（G7）峰會場邊會晤時，馬克宏甚至在川普手上留下印痕，相關照片在網路瘋傳。

法新社和美國「國會山莊報」（The Hill）報導，馬克宏（Emmanuel Macron）和川普8日在加拿大會面時，像要擠出血一般大力握手，兩人都不願示弱。雙方終於鬆手後，川普手背上可清楚見到馬克宏大拇指留下的蒼白印痕。

另一張照片顯示，71歲的川普與40歲馬克宏握手時，一度似乎有點畏縮。

兩位男子氣概十足的領導人去年首次見面以來，關係宛如乘坐雲霄飛車。兩人去年7月在法國國慶典禮上有名的馬拉松握手，成為兩人關係的縮影。

川普4月很給馬克宏面子，馬克宏成為川普任內首位赴美國進行國是訪問的國家元首。但這趟訪問最令人印象深刻畫面，卻是兩人在白宮時，川普從馬克宏肩上揮落一些頭皮屑。

此外，本屆G7峰會召開前，川普和馬克宏陸續在推特發文互相攻擊。由於川普決定對自歐洲聯盟（EU）進口的鋼鋁施加懲罰關稅，峰會氣氛大受影響。

川普和馬克宏儘管意見不合，似乎至少相互尊重。8日兩人握手後，川普對記者表示：「我們確實關係非常良好，非常特別。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070610

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