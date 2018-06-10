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中央社

水果交易糾紛盤商被圍毆 警緝凶

中央社2018/06/10 19:17
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者程啟峰高雄10日電）高市旗山區一名水果盤商及員工8日在店內遭圍毆成傷，警方傳喚主嫌到案並將追緝其他共犯釐清案情；警方今天指出，本案初步調查是芒果交易糾紛引起，並非報載收購香蕉引起。

旗山警分局8日晚間獲報，轄區旗屏一路一家水果行有人鬥毆，警方趕到鬧事人馬已離去，警方於是調閱附近監視器展開調查。

警方今天表示，許姓男子8日下午到吳姓水果盤商經營的水果行持3顆芒果要他為這3顆芒果分級開個價，由於芒果須20天才能採收，吳姓水果盤商告以「這樣無法開價，因芒果行情價每天都會有變動」，雙方為此口角，不歡而散。當晚許男又率10多名男子至水果行理論，並將吳姓被害人及林姓員工圍毆成傷。

警方昨天下午循線將許男帶回偵辦，許男供稱，與吳被害人未談成芒果生意離開後，雙方在電話中又起口角，他憤而帶友人赴店理論，他先動手毆打吳姓被害人，現場友人有的參與毆打，有的則在場圍觀。

警方說，專案小組已掌握相關涉案人及涉案車輛，將全力查緝其他共犯到案，釐清案情。

至於吳姓被害人私下向媒體透露，懷疑本案與他近日收購香蕉的交易價格有關，旗山警分局表示，將再深入調查釐清。

此外，旗山警分局已設置巡邏箱加強保護吳姓被害人營業處所安全，轄區各盤商據點也強化巡邏勤務，防範水果交易「擦槍走火」。（編輯：方沛清）1070610

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