日月潭孔雀園BOT受阻 投縣:持續與邵族溝通

（中央社記者吳哲豪南投10日電）原民會公布告邵族及新北市烏來區泰雅族各部落的原住民族土地範圍，強調日月潭周圍之孔雀園與向山BOT開發案須依法諮商取得當地原住民族同意，南投縣府說，將持續與邵族溝通。

邵族民族議會專員石承弘對原民會的公告表示支持，他強調，當初縣府提出孔雀園開發案，沒有和邵族民族議會溝通，而現在的開發案破壞環境，他們認為整個程序應該要重來。

原住民族委員會今天發出新聞稿指出，原民會明天將公告邵族及新北市烏來區泰雅族各部落之原住民族土地範圍，這是首次由政府與部落共同推動完成的劃設工作，充分展現部落自主性及主體性，更是原住民族土地權益保障之里程碑。