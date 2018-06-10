中華職棒／反撲功虧一簣　兄弟6:8不敵統一

今(10)日在洲際棒球場由中信兄弟對戰統一獅的比賽，前6局打完還落後6分的兄弟，在7局下靠著「大師兄」林智勝的3分彈，將分數拉近到8:6。
獅隊昨天遭到兄弟左投艾迪頓完封，此役則是一開始就展現旺盛的火力，陳傑憲敲安上壘後，吳桀睿的滾地球造成對方二壘手的失誤，也讓跑者回到本壘得分，雖然隨後吳桀睿盜壘失敗出局，但蘇智傑卻補上陽春砲，讓統一取得2:0領先。
2局上，萊福力持續不穩，接連對羅國龍、郭峻偉和潘彥廷3人投出保送、形成滿壘，之後陳傑憲的滾地球帶有1分打點，統一擴大領先到3分。
不過在3局上雙方的火藥味越來越重，吳桀睿敲出二壘安打、並靠著暴投回來得分後，萊福力接連投出危險近身球，導致雙方板凳清空，而主審稍後也將他趕出場，兄弟只好緊急換上吳哲源接手投球。
不過他也沒辦法壓制猛獅打線，陳鏞基、羅國龍和潘彥廷都敲出安打，統一單局灌進4分，一口氣拉開分差到7:0。
第5局兄弟在張志強帶有1分打點的二壘安打助陣下，終於拿到第1分；不過統一下一個半局陳鏞基轟出陽春砲，打進球隊的第8分。
7局下，兄弟吹起反攻號角，吳東融、王威晨接連安打，形成一三壘有人的局面，之後張志強的高飛犧牲打敲回1分；統一試圖換上王玉譜救火，但他在投出保送後被換下場，接著上場的黃竣彥被代打的林智勝給掃出3分打點全壘打，雙方只剩下2分差。
9局下，兄弟無人出局攻佔一二壘，但接下來張志豪、林智勝和周思齊都未能建功，最終比數就定格在8:6，統一在客場帶走勝利。