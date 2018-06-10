中華職棒／反撲功虧一簣　兄弟6:8不敵統一

今(10)日在洲際棒球場由中信兄弟對戰統一獅的比賽，前6局打完還落後6分的兄弟，在7局下靠著「大師兄」林智勝的3分彈，將分數拉近到8:6。

獅隊昨天遭到兄弟左投艾迪頓完封，此役則是一開始就展現旺盛的火力，陳傑憲敲安上壘後，吳桀睿的滾地球造成對方二壘手的失誤，也讓跑者回到本壘得分，雖然隨後吳桀睿盜壘失敗出局，但蘇智傑卻補上陽春砲，讓統一取得2:0領先。

2局上，萊福力持續不穩，接連對羅國龍、郭峻偉和潘彥廷3人投出保送、形成滿壘，之後陳傑憲的滾地球帶有1分打點，統一擴大領先到3分。