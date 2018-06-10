NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
運動總覽棒球籃球瘋世足綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈川普搭機抵達新加坡　兩大主角就位遭李優狠甩？　熊仔回：糞Game8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
運動

中華職棒／反撲功虧一簣　兄弟6:8不敵統一

體育中心／綜合報導2018/06/10 20:07
▲林智勝。（圖／吳政紘攝）
▲林智勝。（圖／吳政紘攝）

今(10)日在洲際棒球場由中信兄弟對戰統一獅的比賽，前6局打完還落後6分的兄弟，在7局下靠著「大師兄」林智勝的3分彈，將分數拉近到8:6。

獅隊昨天遭到兄弟左投艾迪頓完封，此役則是一開始就展現旺盛的火力，陳傑憲敲安上壘後，吳桀睿的滾地球造成對方二壘手的失誤，也讓跑者回到本壘得分，雖然隨後吳桀睿盜壘失敗出局，但蘇智傑卻補上陽春砲，讓統一取得2:0領先。

2局上，萊福力持續不穩，接連對羅國龍、郭峻偉和潘彥廷3人投出保送、形成滿壘，之後陳傑憲的滾地球帶有1分打點，統一擴大領先到3分。

不過在3局上雙方的火藥味越來越重，吳桀睿敲出二壘安打、並靠著暴投回來得分後，萊福力接連投出危險近身球，導致雙方板凳清空，而主審稍後也將他趕出場，兄弟只好緊急換上吳哲源接手投球。

不過他也沒辦法壓制猛獅打線，陳鏞基、羅國龍和潘彥廷都敲出安打，統一單局灌進4分，一口氣拉開分差到7:0。

第5局兄弟在張志強帶有1分打點的二壘安打助陣下，終於拿到第1分；不過統一下一個半局陳鏞基轟出陽春砲，打進球隊的第8分。

7局下，兄弟吹起反攻號角，吳東融、王威晨接連安打，形成一三壘有人的局面，之後張志強的高飛犧牲打敲回1分；統一試圖換上王玉譜救火，但他在投出保送後被換下場，接著上場的黃竣彥被代打的林智勝給掃出3分打點全壘打，雙方只剩下2分差。

9局下，兄弟無人出局攻佔一二壘，但接下來張志豪、林智勝和周思齊都未能建功，最終比數就定格在8:6，統一在客場帶走勝利。

關鍵字林智勝中華職棒中信兄弟統一獅
12碼定生死　陳昌源難忘首進球王溢正好投壓悍將 猿隊5局暫領先

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan