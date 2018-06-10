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中央社

主辦川金會代價6億元 李顯龍：符合星利益

中央社2018/06/10 20:07
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：各國反應（中央社新加坡10日綜合外電報導）新加坡總理李顯龍今天表示，主辦美國總統川普和北韓領袖金正恩的歷史性峰會，代價約2000萬美元（約新台幣6億元），這是星國對國際和平行動的貢獻，「深切符合我方利益」。

「海峽時報」報導，李顯龍今天視察位於新加坡市中心F1維修大樓的「川金會」媒體中心時，對新加坡媒體表示：「這是我們願意支付的代價。」他還說，維安費用約占上述金額的一半。

12日登場的川金會，是美國和北韓在位領導人首度會面。李顯龍指出，這場峰會有可能為朝鮮半島開啟新的發展道路。

他說：「對我方而言，這場會議能舉行很重要。它替新的發展路徑做準備，這條路徑將有益於區域的安全和穩定。」

李顯龍還說，尋找合適的川金會地點並不容易。因為這個地點必須滿足會談雙方的要求，還必須在政治上和外交上都能令雙方接受，並取得雙方同意。

「因此，當兩邊向我們洽詢主辦會議時，我們無法說不。…我們得加快行動，…我們可以做的不錯。」新加坡是少數和美國及北韓都有外交關係的國家。

李顯龍又說，川金會能為新加坡加分，「這替我們作宣傳。我們被選為會議地點，並非我們主動要求，而是被洽詢並接受。這說明了新加坡和美國與北韓的良好關係，以及我們在國際社會的地位。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070610

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