主辦川金會代價6億元 李顯龍：符合星利益

川金會：各國反應（中央社新加坡10日綜合外電報導）新加坡總理李顯龍今天表示，主辦美國總統川普和北韓領袖金正恩的歷史性峰會，代價約2000萬美元（約新台幣6億元），這是星國對國際和平行動的貢獻，「深切符合我方利益」。

「海峽時報」報導，李顯龍今天視察位於新加坡市中心F1維修大樓的「川金會」媒體中心時，對新加坡媒體表示：「這是我們願意支付的代價。」他還說，維安費用約占上述金額的一半。

12日登場的川金會，是美國和北韓在位領導人首度會面。李顯龍指出，這場峰會有可能為朝鮮半島開啟新的發展道路。