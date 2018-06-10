「能不能再生我一次…」病童消瘦14公斤　心死拔管離世

李浩宸 2015 年時被診斷出患有「再生障礙性貧血症」，媽媽為此特地生了個妹妹，希望能藉此利用臍帶血救回兒子一條命，不料卻因他年齡偏大，無法派上用場。由於沒有足夠的錢做骨髓移植手術，甚至欠下 10 萬多人民幣（約台幣 47 萬元）債務，李浩宸先是透過輸血小板延續生命，卻因此導致長期貧血，手腳、嘴巴開始潰爛，只能靠喝奶補充熱量。

「媽媽能不能重新生我一次…」中國大陸山西朔州市一名罹患「再生障礙性貧血症」的 6 歲男童李浩宸，雖然透過公共機構募資幫忙接受骨髓移植手術，卻在術後引起藥物中毒、腸道排斥，整個人消瘦到僅剩 14.5 公斤，更因為受不了疼痛三度拔掉胃管，最後仍不敵病魔，於 6 月 3 日凌晨緊握著媽媽的手離世，令人鼻酸。

就在絕望之際，李浩宸對爸媽説「我想一直陪著你們，但是如果我離開了，我想把器官捐獻出來，這樣的話我的眼睛能繼續看世界，我的心臟還能繼續跳動，另一個我也會陪伴在你們身邊！」並簽下器官捐贈同意書。雖然在公益機構募資幫忙下，他接受成功機率高達 80％ 的手術，不料之後卻引發藥物中毒，出現抽搐、高燒不退、高血壓等症狀，甚至一度無法說話、失去意識，只能躺在床上。



▲李浩宸希望能夠把自己的器官捐出來，並簽下器官捐贈同意書。（圖／翻攝自微博）

面對突如其來的打擊，母親心痛地說「就好比死刑犯突然被告知你不用死了，然後又告訴你，你又要死，這感覺好討厭。」經過日復一日的悉心照顧，李浩宸漸漸恢復意識，卻仍無法下床活動。由於藥物對大腦造成損傷，他不僅引起腸道排斥，一天拉 20 多次血便，消瘦到只剩 14.5 公斤；此外，他的血管可能因此破裂，治療時不僅常常痛到放聲大哭，後續變成 5 天就得輸血、血小板，相當不樂觀。

最後，李浩宸再也承受不了，3 度拔掉胃管，虛弱地告訴媽媽想要回家，並在父母同意下回到老家度過人生最後的時光。心疼父母長期承受照顧他的壓力，李浩宸對媽媽說「妳能不能重新生我一次，那樣我就是小弟弟了，你就能天天看著我了。」最終，他仍不敵病魔，於 6 月 3 日深夜 23 點 30 分離世，而媽媽最後也上前給他大大的擁抱，陪伴兒子走完最後一哩路。



▲李浩宸告訴媽媽「妳能不能重新生我一次，那樣我就是小弟弟了，你就能天天看著我了」，字字句句令人鼻酸。（圖／翻攝自微博）