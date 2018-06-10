北韓花招百出 金正恩瞞天過海飛抵新加坡

新加坡雖在蒼鷹一號的航程範圍內，但這架前蘇聯製客機的可靠性一直備受質疑，事實證明金正恩並未選擇搭乘。

其中一架是被金正恩當作個人專機的老舊伊留申62型客機，官方名稱為根據北韓國鳥命名的「蒼鷹一號」，不過被外界謔稱為可能比較容易讓人記得的「空軍恩號」（Air Force Un）。

法新社報導，在通常一天不到3班國際航班飛行的平壤機場，今天起碼有3架飛機啟程前往新加坡。

川金會：現場觀察（中央社新加坡10日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天飛抵新加坡，準備出席他和美國總統川普的高峰會，過程中北韓花招百出，展現瞞天過海的能耐。

金正恩改搭中國國際航空的波音747專機。飛航追蹤網站Flightradar24指出，這架專機起飛時使用的班機編號為CA122，是中國國際航空從平壤飛北京航線的標準編號。

這架班機在飛行途中將無線呼叫編號改為CA061，並轉為朝南飛行。

班機上備受矚目的乘客抵達新加坡後，由地主國外長維文（Vivian Balakrishnan）接機。維文在推特（Twitter）公布他和金正恩握手的照片，後者身穿深色無領西裝。

金正恩由車隊護送進入新加坡境內。這支車隊由包含一輛救護車在內的20多輛汽車組成，一名北韓電視攝影師透過汽車天窗拍攝金正恩的行進過程。

沿街有數百名新加坡民眾自發性對著金正恩所搭乘的黑色賓士（Mercedes Benz）加長型禮車拍照。禮車配備深色車窗─新加坡通常不允許深色車窗，即使總理也沒特權。

在金正恩下榻的瑞吉酒店（The St. Regis）外，文字和攝影記者把人行道擠得水洩不通。車道上方事先就已架起罩棚，酒店保全人員從他處搬來盆栽，不讓外界窺探大廳內部。

金正恩飛抵新加坡近2小時後，除了新加坡政府公布的3張官方照片外，金正恩並未公開露面。（譯者：陳宜君/核稿：徐崇哲）1070610