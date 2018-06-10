影／功德會員大會開辦第三屆　盼惜福、造福

以從事家具製造及為人論算風水、地理，廣受各方敬重的侯胤任老師，多年前以「有願就有力，善願發心福相隨」為號召，成立了社團法人嘉義縣慈聖功德會，至今已經第3屆，今(10)日在朴子市舉行第3屆第2次會員大會，來自嘉義縣各地的會員共商會務推展。

慈聖功德會以「共同惜福、造福、植福」為宗旨，聚眾人的一點點力量，對社會上需要緊急救助、濟助的弱勢、低收家庭，抛磚引玉的適時給予助力，服務項目包含急難救助、貧困扶助、施棺濟米、災變救助，或是辦理講座等。

理事長黃聖敦指出，「目前會員人數還不多，但所有的會務推展都是完全依照本會規章辦理，大家如有有益於本會的提議，請隨時提出，讓會務更加精進，一起造福、植福。」