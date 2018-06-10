影／功德會員大會開辦第三屆　盼惜福、造福

以從事家具製造及為人論算風水、地理，廣受各方敬重的侯胤任老師，多年前以「有願就有力，善願發心福相隨」為號召，成立了社團法人嘉義縣慈聖功德會，至今已經第3屆，今(10)日在朴子市舉行第3屆第2次會員大會，來自嘉義縣各地的會員共商會務推展。
慈聖功德會以「共同惜福、造福、植福」為宗旨，聚眾人的一點點力量，對社會上需要緊急救助、濟助的弱勢、低收家庭，抛磚引玉的適時給予助力，服務項目包含急難救助、貧困扶助、施棺濟米、災變救助，或是辦理講座等。
理事長黃聖敦指出，「目前會員人數還不多，但所有的會務推展都是完全依照本會規章辦理，大家如有有益於本會的提議，請隨時提出，讓會務更加精進，一起造福、植福。」
創會理事長侯胤任則表示，功德會是基於善意與善心的動機，把大家拉攏在一起，適時的辦理急難弱勢的施棺、救助，有關大家的捐款與施棺、捐助的各案詳情，在網路網站都有清楚的登載與公布，請大家除了參閱今天的大會手冊外，也隨時可以上網去查看。
此外，他也說：「因為過去在長庚醫院國際會議廳辦理醫學講座的效果很好，且為會員間的情誼建立，所以希望在本屆黃聖敦理事長任內，我們可以一起完成這講座與聯誼活動，對本會有相當啟迪作用的會務。」