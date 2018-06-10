美國若作好準備 蒲亭：隨時可與川普會談

（中央社青島10日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，只要美國方面作好準備，他隨時可以和美國總統川普舉行會談。他並表示，奧地利首都維也納是舉行這場高峰會的可能地點。

法新社報導，蒲亭在青島參加上海合作組織高峰會，他告訴記者：「只要美國方面作好準備，這項會議就可以舉行，當然，還要看我的行程。」

他又說：「美國總統本人一再表示，他認為這項會議將有所助益。我可以證實，確實如此。」

蒲亭表示，他還沒有討論到與川普會面的可能地點，但包括奧地利在內，「許多」國家亟盼協助舉行這項美俄峰會。