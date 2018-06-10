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中央社

從未有租借太平島計畫 外交部籲外界停止造謠

中央社2018/06/10 21:50
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北10日電）中國網站指台灣要將太平島出借給美軍，讓美國在南海上插手中國事務。對此，外交部今天嚴正澄清，要求停止這種造謠，發言人李憲章說，台灣政府從未有將太平島租借給外國的計畫。

中國大陸軍事網站西陸網指台灣要將太平島出借給美軍。李憲章晚間表示，包括美國等各國，也從未向台灣提出租借太平島的請求，不實報導顯然意圖製造區域不安或兩岸爭端，外交部特此嚴正澄清，並要求停止這種對台灣政府造謠而後進行攻擊的行為。

李憲章說，中華民國是國際社會負責任的一員，一向遵照總統蔡英文105年7月19日關於南海議題的「四點原則」及「五項做法」等政策指示，致力建設太平島為人道救援與國際科研的基地，對區域和平與穩定做出貢獻。

他說，中華民國政府再次呼籲，有關南海爭議，應依照聯合國海洋法公約，和平協商，解決爭議。相關國家應共同維護南海航行及飛越自由，停止軍事化或任何可能升高區域緊張情勢的措施，以共同維護南海區域的和平與穩定。

有關這「四點原則」及「五項做法」，蔡總統認為，各國為了處理複雜南海議題，應該秉持四點原則：第一，南海爭端應依據國際法和海洋法，包括聯合國海洋法公約以和平方式解決；第二，台灣應納入多邊爭端解決機制。

第三，相關國家有義務維護南海航行和飛越自由；第四，中華民國主張應以擱置爭議、共同開發方式處理南海爭端，且願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海穩定，保護並共同開發南海資源。

蔡總統認為在這四點原則精神下，要採取五項做法：第一，捍衛漁權，強化護漁能量，確保漁民作業安全；第二，多邊協商，請外交部和相關國家加強對話溝通，協商尋求合作共識；第三，科學合作，請科技部開放科研名額，由相關部會邀請國際學者到太平島進行地質、地震、氣像、氣候變遷等科學研究。第四，人道救援，請外交部和相關國際組織合作，讓太平島成為人道救援中心及運補基地；第五，鼓勵海洋法研究人才，強化國家因應國際法律議題時的能量。（編輯：李淑華）1070610

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