4種情境看川金會 若無協議最可怕

華府智庫史汀生研究中心（Henry L. StimsonCenter）兩韓問題專家陶恩（Jenny Town）說：「我們應該可以期待，雙方針對怎麼繼續走下去，描繪出彼此可以接受的輪廓，務實的時間安排，以及兩邊分別認為哪些要素絕對必須納入協議的一些原則。接下來就交辦下去，讓談判人員去琢磨細節。」

專家認為，這是最可能的結果。

新聞網站Vox今天報導，倘若美國總統川普和北韓領導人金正恩真的見到面，專家針對接下來走向提出可能發生的4種主要情境，不僅各自的結果迥異，而且有的可能潛藏危機。

川金會：美國北韓過招（中央社新加坡10日綜合外電報導）專家認為，川金會後有4種可能情境，雙方達成架構性核協議並責成幕僚繼續磋商細節，是最可能的結果；但若什麼都沒達成，恐迫使川金再度拿開戰威脅對方，將是最可怕的結果。

除了發布樣板外交文件，在實際層面上，這才是協議的開端，而川金也將為後續談判規劃出路線圖。

●情境二：達成協議但北韓未同意非核化

川金分別作出重大讓步，例如北韓裁減核武、駐韓美軍撤離，但平壤未同意廢核。這仍堪稱重大進展，也可能是外交雙贏。

儘管機會不大，但川金達成某種非常戲劇性的協議，也不是不可能。

前美國國務院參與處理北韓事務的大場敏太郎（Mintaro Oba）表示，只要美國提出特別的回報，平壤可能同意顯著地限制核計畫，包括北韓可能同意凍結或裁減核武，但不完全廢止整體武器計畫，以及北韓可能同意讓國際檢查員經常執行檢查，以確認平壤不再發展核子和飛彈計畫。

但美國得拿什麼來交換？

大場敏太郎說：「我認為，可能會是財政援助、安全保證、朝向關係正常化等作法的任何組合。我認為最後一項對北韓而言很重要，至少設立聯絡處的話，他們會樂觀其成。」

那會是關鍵點，因為北韓向來渴望獲得美國承認。跟川普面對面會談已使平壤顯得像是一個合法國家，跟華府建立正式外交關係，包括派駐大使，更將使它似乎成為美國眼中的正常國家。

川普也有可能同意撤離大約2萬8500名駐韓美軍的一部分，他早已一再重申要這麼做。駐韓美軍被平壤當做可能的侵略部隊，卻被首爾視為對抗北韓潛在攻擊的安全保障。為了滿足金正恩，達成某種協議，川普可能會選擇傷害美韓同盟。

●情境三：沒有達成協議

川金什麼協議都沒達成，這樣的結果可能最可怕，因為不僅徒然浪費一次透過外交手段解決核僵局的機會，更可能迫使川金再度威脅開戰。

兩人去年花費過多時間互相威脅要攻擊對方。從某個層面來講，當前的外交行動就是要確認是否能夠談判解決這場核僵局，如果失敗收場，或川金任何一人對外交進程失去耐性，雙方可能走回相互威脅的老路。

麻省理工學院核專家那蘭（Vipin Narang）認為，如果川普拂袖而去，開戰的可能性就稍微增加。川普已經一度取消峰會，還繼續放話說，如果證明沒有成效，他將恭敬地走人。

那蘭說：「但如果金正恩放川普鴿子，或戲劇性地互動不良，我是不認為會這樣啦，不過如果這樣，就會升高川普政府鷹派的氣焰，他們會說『我早就說過會這樣了』，然後就前功盡棄。」

●情境四：北韓同意非核化

專家認為金正恩作出完全廢核決定的機率基本上是零。

那蘭說：「繼續做夢吧，這不會發生的。」

五角大廈和美國中央情報局（CIA）也認為，北韓視其核武為對外國侵犯的威懾，沒有限制核計畫的誘因。

不過上週末曾跟金正恩會晤的南韓總統文在寅堅稱，金正恩願意廢止核計畫。只是金正恩是否真的曾經說過這樣的話、文在寅是否過度美化事實，或文在寅是否過度樂觀，目前仍不清楚。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1070610