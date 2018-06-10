西班牙巴斯克202公里人鏈 爭取獨立公投

（中央社馬德里10日綜合外電報導）西班牙巴斯克自治區今天有數以萬計群眾手牽手排成一條約202公里長的人鏈，向當局要求舉行自治區獨立公投的權利。

路透社報導，獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）統治結束後，西班牙1978年頒布的憲法載明自治區的不可分割性。加泰隆尼亞去年舉辦獨立公投，遭到嚴厲的法律打擊。

保守派人民黨（People's Party）前總理拉荷義（Mariano Rajoy）對加泰隆尼亞危機的處理遭到痛批，他1日在社會勞工黨（Socialists）領袖桑傑士（PedroSanchez）提出的國會不信任案表決中失利下野。