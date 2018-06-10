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義經長：新政府承諾留在歐元區 致力減債

中央社2018/06/10 22:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社羅馬10日綜合外電報導）義大利經濟部長特里亞（Giovanni Tria）今天表示，新聯合政府無意脫離歐元區，並計畫專心減少國家負債。他的發言試圖安撫金融市場的緊張情緒。

路透社報導，義大利新政府由反體制的五星運動（5-Star Movement）和極右派的聯盟黨（League）共同組成。由於市場擔憂新政府將大舉支出，令義國財政難以負擔，也害怕疑歐派內閣成員可能推動義大利脫離歐元區，義國公債近來普遍籠罩賣壓。

一週前就職的特里亞，在上任後首場專訪中告訴「義大利晚郵報」（Corriere della Sera），聯合政府有意透過投資和結構性改革來刺激經濟成長。

他說：「我們的目標是（提升）成長和就業，但我們並不計畫藉由透支來重振經濟。」

特里亞還表示，他將在9月提出新的國家經濟預測和政府目標。「這些將完全符合我國繼續降低債務相較國內生產毛額（GDP）比率的目標。」

義大利聯合政府原本提名的經濟部長人選，稱呼歐元是「歷史錯誤」，最終因總統拒絕接受他的任命，於是轉為擔任重要性較低的職位。

特里亞則是位知名度不高的經濟學教授，也不屬於任何政黨。他今天受訪時說：「政府的立場清楚且一致，不可能脫離歐元區。」

特里亞還表示：「政府決心防範出現任何市場情況，造成退出歐元區成真。不光是因為我們不想脫離歐元區，我們也將採取行動，讓市場情況儘可能不至於威脅我們續留歐元區。」

特里亞又說，他已和德國經濟部長交談過，並期待和歐洲聯盟（EU）進行「成果豐碩的對話」。他還說，義大利和歐洲的利益一致。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070610

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