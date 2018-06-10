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中央社

學者：朝鮮半島無核化 需要時間達成共識

中央社2018/06/10 22:24
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：現場觀察（中央社記者黃自強新加坡10日專電）美國總統川普與北韓領袖金正恩12日在新加坡會談，學者今天分析，朝鮮半島無核化議題，是全球關注焦點，但從目前發展態勢觀察，無法一蹴可幾，相信仍需要時間達成共識。

台北的國立政治大學國際關係研究中心研究員劉復國認為，如果美國與北韓能透過這次歷史性會面，在會談中握手言歡，這的確是「東北亞政治新局」。

他說，北韓與美國長年來處於敵對關係，川金會的會談只是起點，相信對於朝鮮半島無核化議題，無法一蹴可幾，仍需要時間達成共識。

劉復國認為，如果川金會進展一切順利，是否解除聯合國對北韓的經濟制裁，是美國要優先思考的議題。

對於這次川金會落腳新加坡，新加坡的維安與中立性是主要原因。馬來西亞智庫「亞洲策略與領導研究院」（ASLI）國際事務高級顧問胡逸山表示，新加坡近年來主動舉辦大型重要國際會議，尤其多半成為高層次會議的舉辦地點，因此累積不少承辦這類會議的經驗。

他說，美國與新加坡多年來維持密切的戰略關係，新加坡自然是美國接受的會談地點，北韓則與新加坡有外交關係，新加坡也為北韓認作是個可接受的地點。

他表示，北韓周邊國家多半不希望北韓發展核武，希望能大規模限縮擁有核武，這也是周邊國家樂意見到的事情。（編輯：郭中翰）1070610

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