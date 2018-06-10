學者：朝鮮半島無核化 需要時間達成共識

川金會：現場觀察（中央社記者黃自強新加坡10日專電）美國總統川普與北韓領袖金正恩12日在新加坡會談，學者今天分析，朝鮮半島無核化議題，是全球關注焦點，但從目前發展態勢觀察，無法一蹴可幾，相信仍需要時間達成共識。

台北的國立政治大學國際關係研究中心研究員劉復國認為，如果美國與北韓能透過這次歷史性會面，在會談中握手言歡，這的確是「東北亞政治新局」。

他說，北韓與美國長年來處於敵對關係，川金會的會談只是起點，相信對於朝鮮半島無核化議題，無法一蹴可幾，仍需要時間達成共識。

劉復國認為，如果川金會進展一切順利，是否解除聯合國對北韓的經濟制裁，是美國要優先思考的議題。