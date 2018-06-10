川金雙雙抵星 北韓核武峰會首要議題

金正恩加速武器研發，讓聯合國安全理事會對北韓祭出更多制裁，川金兩人甚至隔空向對方人身攻擊，並威脅開戰。詎料在去年的緊張之後，情勢竟發生出人意表的峰迴路轉。

在敵對行動停止65年後宣告韓戰正式結束，也會是金正恩跟他的「帝國主義敵人」美國的在位總統之間，首場會晤時的議題。

川金會：現場觀察（中央社新加坡10日綜合外電報導）北韓領導人金正恩和美國總統川普今天為史無前例的高峰會而雙雙抵達新加坡，平壤核武將是最主要議題。川普則稱峰會是與金正恩謀和的「僅只一次機會」。

根據飛航追蹤網站Flightradar24，金正恩搭乘的中國國際航空公司波音747型飛機上午從平壤起飛，表面上將飛往北京，後來在途中更改航班編號往南飛行。

金正恩以往後梳高的特殊髮型和招牌的深色中山裝，現身新加坡樟宜國際機場（Changi Airport）。這是他擔任國家領導人以來最遠的海外行程。下機後，加長型的賓士豪華轎車將他接到新加坡巿中心，護駕車隊超過20部車。他後來會晤新加坡總理李顯龍，感謝對方提供峰會場地。

金正恩說：「倘若這場峰會成功，新加坡付出的努力將會名留青史。」

川普在加拿大舉行的七大工業國集團（G7）峰會後，經長途飛行，晚間抵達時告訴接機的新加坡官員，他認為川金會「非常好」。

川普和幕僚在20小時的飛行過程中都沒有對記者談話。他出機門時揮了揮手，然後隻身走下階梯，這才笑臉面對前來迎接的星國官員。

星國外長維文（Vivian Balakrishnan）分別為兩位領袖接機。

星國當局在峰會會場和川金兩人下榻的豪華飯店周圍進行嚴密維安，為阻擋記者的視野，還額外增加放在金正恩下榻飯店外的盆栽植物。

華府提出完全、可驗證且不可逆的非核化要求；平壤在尋求安全保證的同時，迄今僅公開做出朝鮮半島非核化的承諾，給予外界很大的解讀空間。

川普上週堅稱，這場峰會將「不只是拍拍照」，強調將有助建立可以促成「最終達成協議」這種進展的「良好關係」。

但在他啟程赴星之際卻又改口，說峰會是與金正恩謀和的「僅只一次機會」，還說自己「頭一分鐘內就能知悉」有沒有可能達成協議。

「如果我認為不可能發生，我就不會浪費我的時間。」

他還吊人胃口地提出，若峰會進展順利，金正恩就有可能訪問華府。

資深美國官員呼應川普日前的談話說，他們至少會希望這場峰會成為與北韓對話的開端。他們預期平壤會提出安全保障，包括美國和南韓不會進犯的承諾，以及經濟援助的要求。

小布希總統時代率領美方代表與北韓進行核問題談判的希爾（Christopher Hill）表示：「人們說它是一場歷史性高峰會，但重要的是，要知道過去任何一位美國總統只要願意，都可舉辦這樣的峰會，重點是沒有一位想這麼做，這是有充分理由的。」

美國和北韓已存在嚴重分歧長達數十年之久。北韓聲稱，為抵禦美國進犯的風險，發展核武有其必要。當其核武進展日增，三不五時的挑釁不曾稍歇。

平壤去年展開截至目前威力最大的核試爆，並且試射射程涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈。與此同時，川普則以「烈焰與怒火」對北韓提出威脅，換來金正恩回應川普是「精神錯亂的老番顛」。

不過南韓溫和派總統文在寅尋求兩韓接觸，使得2月的平昌冬季奧運會，成為連串外交行動的觸媒。

金正恩已分別與文在寅，以及北韓最重要盟友的中國國家主席習近平，兩度展開會談。

平壤也已採取包括釋放3名美國人質、摧毀核試驗場入口等行動展現誠意。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週表示，在對非核化的一致理解上，雙方正在取得進展。

但是川普又說他不認為自己必須為峰會準備「很多」，這種說法讓人困惑。

他說：「那跟態度有關。所以不是準備多少的問題。」（譯者：何宏儒/核稿：徐崇哲）1070610