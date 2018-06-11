獲歐洲管理實踐獎殊榮　美麗樂深耕台灣十年迎新時代

黃貴華提到，美麗樂最大的使命就是幫助人們蛻變人生。他認為能獲得「2018歐洲最佳管理實踐獎」最大的因素在於能夠在台灣、新加坡或泰國等不同國度貫徹這項使命。黃貴華說，當他在台上接受頒獎時，很驕傲的說出「我代表台灣」，讓世界能夠再一次看見台灣。

繼2015年榮獲歐洲質量研究協會（EuropeanSocietyforQualityResearch，ESQR）頒發的「國際最佳品質鑽石榮譽大獎」後，美麗樂國際集團（Melilea）今（2018）年再次登上國際舞台，奪得ESQR「2018歐洲最佳管理實踐獎」。美麗樂創辦人，拿督黃貴華博士表示，這個獎對美麗樂來說意義非常重大，不但證明美麗樂在各方面都獲得國際認可，也給眾多美麗樂夥伴一個正面肯定。

與其他著重在販售產品的公司不同，美麗樂更專注於如何幫助夥伴成功。黃貴華認為，很多人無法成功是因為沒有自信、無法表達出自我。因此如何在現今充滿競爭的社會中，讓人擁有能夠蛻變自己、脫穎而出的機會是相當重要的，「蛻變的力量」也成為美麗樂的最大使命。

蛻變人生說起來很容易，但實踐起來卻相當不簡單。美麗樂執行總裁，拿督陳瑰鶯博士坦言，想蛻變成健康美麗人人都可以做到，不過重要的是「如何持續下去」。很多人都只想著「我要」，但卻忽略了「怎麼要、怎麼守、怎麼持續，以及怎麼傳承」這幾項關鍵的要素。陳瑰鶯也指出，很多人都以直銷看待美麗樂，但她認為，因為美麗樂秉持誠信作為企業理念，才能跳脫直銷框架，並將「直銷」轉變成「傳承」。



▲陳瑰鶯總裁坦言，很多人都以直銷看待美麗樂，但她認為，秉持誠信作為企業理念跳脫直銷框架，將「直銷」轉變成「傳承」。（圖／美麗樂提供）

今年是美麗樂在台10周年，陳瑰鶯強調，這是美麗樂的關鍵時刻。她表示，在台灣的這10年讓整個企業體系發展得相當完整，也把美麗樂帶到一個全新的時代。陳瑰鶯提到，有些國家無法走到「十年新時代」這個階段，僅有台灣能夠做到，這都要歸功於台灣在教育、文化上的高度素養與成就，再加上台灣人心美麗，種種因素下才能讓美麗樂在台持續傳承10年之久。

11月美麗樂也將在林口體育館盛大舉辦10周年年會，創辦人黃貴華希望藉由這次機會，讓世界各地看到台灣追求夢想的熱忱與激情，也能讓台灣的夥伴看到世界的廣闊，鼓勵大家立足台灣、走向世界，擴展自己的事業版圖。除了幫助自己更有自信外，也能在世界各地傳承這份蛻變的力量。



▲美麗樂今年第十週年，持續帶給夥伴蛻變的力量。（圖／美麗樂提供）