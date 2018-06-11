金控雙雄爭霸　國泰前5月賺325億居冠　富邦奪雙冠王

富邦金5月自結稅後淨利61.6億元，年成長91%，累計前5月稅後淨利286.24億元，較去年同期成長86%，每股盈餘(EPS)為2.8元。其中富邦人壽5月稅後淨利24.02億元，年成長52%，而受惠於良好的承保表現及投資績效，前5月稅後淨利累計達151.42億元，年成長151%；台北富邦銀行5月稅後淨利21.49億元，年成長65%，主要由淨利息收益和手續費收入成長帶動，累計前5月稅後淨利88.45億元，較去年同期成長26%。

國內15家上市櫃金控今（2018）年5月獲利出爐，金控雙雄獲利持續激戰，5月單月獲利由富邦金以61.6億元拿下第一，不過，累計前5月最賺的則是國泰金，稅後淨利達到325.5億元，也是首家獲利突破300億元的金控公司，而每股稅後盈餘（EPS）則是富邦金以2.8元居冠。

國泰金自結5月稅後淨利51億元，累計前5月稅後純益325.5億元、每股稅後純益達2.57元，也是獲利首先突破300億元大關的金控公司。其中國泰人壽5月稅後淨利30.2億元，累計稅後淨利達219億元，年成長124%，本月外匯避險操作得宜，提存外匯價格變動準備金24億元，5月底餘額達161億元，為業界最高；國泰世華銀行5月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩， 資產品質亦維持良好，5月稅後淨利18.4億元。

至於新光金自結5月稅後盈餘較4月衰退3成多，僅有8.55億元，主要是未多處分投資部位挹注獲利，加上提列較多新保單銷售及外匯變動相關準備金所致，不過，累計前5月稅後純益仍有187.27億元，每股稅後純益 （EPS）1.74 元，仍穩居金控第三。

中信金5月自結稅後盈餘34.38億元，累計前5月合併稅後盈餘190.31億元，每股稅後盈餘0.98元。中信金表示，5月各項業務均有良好表現，銀行淨利息及淨手續費收入持續穩健成長，保險業務保單銷售也維持強勁動能，中信金前5月稅後盈餘較去年同期成長31%，旗下子公司中信銀行及台灣人壽稅後盈餘則分別較去年同期成長15%及108%。

兆豐金自結5月合併稅後純益28.32億元，年成長2成，主要是5月國際金融市場表現佳，債券等金融資產評價回升，子公司兆豐銀單月獲利年增3億元，其中2億元為金融資產評價利益，而累計前5月稅後純益126.34億元，每股稅後純益0.93元。

玉山金5月自結稅後盈餘14.9億元，累計前5月稅後盈餘為75.4億元，較去年同期成長18.7%，再創歷年同期新高，每股稅後盈餘0.74元，主要的子公司玉山銀行透過跨境布局及數位平台，以及發展外幣存、放款業務，帶動利息收入及手續費收入穩健均衡成長，而玉山證券及玉山創投在今年亦表現不錯，獲利較去年均有顯著成長。

台新金5月自結稅後淨利15.45億元，較4月增加4.21億元，累計前5月稅後淨利64.77億元，年成長17%，每股盈餘（EPS）0.59元，其中台新銀行5月稅後盈餘 10.56億元，較4月成長25%，主要是淨利息收益及金融商品投資收益增加；前5月稅後盈餘49.25億元，年成長 8 %，各項主要收益皆較去年同期成長；台新證券5月稅後淨利1.71億元，較4月增加1.2億元，主要是大盤指數上漲且市場成交日均量大幅增加，致營業證券操作績效、經紀部門收益均顯著增加。

華南金5月自結合併稅後淨利為16.9億元，月增79.22%，累計前5月稅後淨利58.90億元，每股稅後盈餘為0.53元，每股淨值為15.56元。其中核心子公司華南銀行5月合併稅後淨利16.81億元，累計前5月合併稅後淨利為57.94億元，每股稅後盈餘為0.75元，每股淨值為22.74元。

開發金5月自結稅後獲利10.07億元，累計前5月稅後獲利52.11億元，每股盈餘0.36元，相較於去年同期獲利25.03億元，成長約108%。開發金控發言人張立人指出，5月台股交易量能較4月增加，有利於證券及投資業務表現，而金融市場投資受到義大利政局震盪影響債券殖利率走勢，相對較不利操作。

永豐金5月自結單月稅後盈餘8.44億元，累計1至5月稅後盈餘43.86億元，其中主要子公司永豐銀行5月稅後盈餘8.32億元，累計1至5月稅後盈餘37.50億元；永豐金證券5月稅後盈餘0.58億元，累計前5月稅後盈餘4.16億元。