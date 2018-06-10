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政治

立院臨時會審軍改　八百壯士11日動員抗議

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/11 07:02
▲反軍改團體「八百壯士」發出動員令，從 11 日起至 15 日號召軍公教警消人員，在立法院周遭聲援抗議，讓政府聽見人民的聲音。（資料照片／記者陳明安攝）
▲反軍改團體「八百壯士」發出動員令，從 11 日起至 15 日號召軍公教警消人員，在立法院周遭聲援抗議，讓政府聽見人民的聲音。（資料照片／記者陳明安攝）

立法院今（ 11 ）日舉行臨時會，民進黨團擬將軍人年改列為第一案，反軍改團體「八百壯士」發出動員令，從今日起至 15 日號召軍公教警消人員，在立法院周遭聲援抗議，讓政府聽見人民的聲音。

八百壯士在臉書發文指出，因應立法院自 11 日起加開臨時會審查「陸海空軍軍官士官服役條例」草案，將於 11 日至 15 日再次動員上街頭。

八百壯士說，「為防民進黨在臨時會強過軍改案，國民黨立委 9 日開始在立法院議場外徹夜排班搶優先遞案權。」國民黨立委已經全力動員，他們不能置身事外。呼籲大家扶老攜幼一起站出來，捍衛中華民國及憲法尊嚴，維護軍公教警依法應有權益。

八百壯士表示，高高架起層層鐵絲網，只顯示蔡英文政府的心虛與理虧，不論結果如何，至少展現他們團結一致，奮戰到底的決心；讓民進黨看清楚，未來持續遍地開花，如影隨形，街頭陳抗，族群對立，社會動盪，軍心動搖，所有的後果必須由蔡政府承擔。

根據八百壯士規畫，上午 9 時集結青島東路，進行聲援抗議；13 日上午 10 時到司法院遞送公、教人員釋憲聲請；14 日、15 日上午再次集結青島東路，聲援院會審查法案。

由於之前抗爭時曾發生警察、記者遭毆打事件，八百壯士表示，將仿照上次，在抗議現場發放有「記者」字樣的背心給前來採訪的媒體記者，以供識別；也配置糾察隊人員，避免有非八百壯士成員混入抗議隊伍。

關鍵字軍人年改立法院八百壯士臨時會民進黨
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