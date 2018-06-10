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政治

年薪沒200萬不能批吳音寧？游淑慧反嗆

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/11 00:35
▲律師林智群在臉書 PO 文表示「收入不到 200 萬，對吳音寧有什麼資格說三道四？」國民黨台北市議員參選人游淑慧 10 日在臉書發文反嗆，「難道年薪700萬者才有總統大選投票權？」（圖／NOWnews資料照）
▲律師林智群在臉書 PO 文表示「收入不到 200 萬，對吳音寧有什麼資格說三道四？」國民黨台北市議員參選人游淑慧 10 日在臉書發文反嗆，「難道年薪700萬者才有總統大選投票權？」（圖／NOWnews資料照）

北農總經理吳音寧年薪近250萬元，被外界諷是「高薪實習生」，律師林智群日前替吳音寧辯駁說，「收入沒到200萬，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」對此，國民黨台北市議員參選人游淑慧 10 日在臉書發文反嗆，「難道年薪700萬者才有總統大選投票權？」

游淑慧臉書全文如下：

律師林智群：「收入不到200萬，我就是推定你程度不夠，看不出人家的火候，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」。

其實在金庸的小說裡，梅超風就是一個欺師滅祖、殺人如麻的惡徒，而且最後下場悲慘，林智群拿梅超風來比喻吳音寧武功高強，果然是「豬隊友」一枚無誤！

曾幾何時在台灣，連評論是非價值都分「階級」，收入不夠的憑什麼嘴收入高的？

看看主計處「薪情平臺」的網站，按 #林智群 的理論，全台灣90%都沒資格質疑吳音寧，九成的台灣人都是林智群口中死的死、殘的殘的「江南八怪」？

同理，邱議瑩收入不到郭台銘百分之一，憑什麼嘴要郭台銘別留在台灣？台北市議會議員年薪也不到200萬，憑什麼質詢吳音寧？

林智群：歡迎台灣來到「笑貧不笑娼」的時代！什麼最大？錢最大！什麼最對？錢最對！

記得喔，若碰到訴訟對象比自己收入高的，千萬別找林律師當訴訟代理人，他會認為收入低的人憑什麼「說三道四」。

關鍵字吳音寧北農游淑慧郭台銘邱議瑩
綠委提案罰假新聞　政院這樣說

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