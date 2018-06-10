年薪沒200萬不能批吳音寧？游淑慧反嗆

北農總經理吳音寧年薪近250萬元，被外界諷是「高薪實習生」，律師林智群日前替吳音寧辯駁說，「收入沒到200萬，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」對此，國民黨台北市議員參選人游淑慧 10 日在臉書發文反嗆，「難道年薪700萬者才有總統大選投票權？」

游淑慧臉書全文如下：

律師林智群：「收入不到200萬，我就是推定你程度不夠，看不出人家的火候，江南八怪有什麼資格對梅超風的程度說三道四呢？」。

其實在金庸的小說裡，梅超風就是一個欺師滅祖、殺人如麻的惡徒，而且最後下場悲慘，林智群拿梅超風來比喻吳音寧武功高強，果然是「豬隊友」一枚無誤！