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影／涉毆打水果盤商嫌犯　高市警方查獲到案

記者郭俊暉／高雄報導2018/06/11 09:41
▲警方將涉嫌打人的嫌犯查緝到案。（圖／高市警局提供 , 2018.06.10）
▲警方將涉嫌打人的嫌犯查緝到案。（圖／高市警局提供 , 2018.06.10）

高市警局旗山分局勤指中心8日19時許接獲110轉報，於旗山區旗屏一路某水果行有人鬥毆，勤指中心立即派遣快打警網，由偵查隊隊長柯麗芬率同旗尾派出所員警前往處理，惟到場鬧事人已離去，警方立即調閱監視器，調查相關涉案人員及車輛。


▲警方約案發後在現場調閱監視器。（圖／高市警局提供 , 2018.06.10）

據報案人吳姓男子向警方表示：他所經營的「水果家族」行口於8日15時51分許，有1名男子拿著3顆芒果至店內，請他將這3顆芒果分級開價給該名男子，因為芒果須20天始能採收，渠向該男子告知，「這樣無法開價給你，因為芒果行情價每日不同都會有變動」，該男子惱羞成怒回答：「阿你叫你爸來做甚麼(台語)...」等語，雙方進而發生言語爭執，該名男子不悅就離開。同日19時許，該名男子又率約10多名男子至「水果家族」行口理論，並將報案人吳姓男子其及員工毆傷。

旗山分局立即與刑警大隊偵二隊共組專案小組調查；經查，該名因芒果交易與吳姓被害人發生爭執之人為一名許姓男子，警方專案小組於9日13時許將主嫌許姓男子帶案調查，據許嫌供稱：與吳姓男子未談成芒果生意就離開，後來又打電話向吳姓男子要回先前放在行口之塑膠籃子(約500多只)，於電話中又起口角，且認為吳姓男子有意挑釁，遂邀約友人到場，渠先動手毆打吳姓男子，後來到場的友人亦參與毆打或在場圍觀。


▲警方將涉嫌打人的嫌犯查緝到案。（圖／高市警局提供 , 2018.06.10）

警方專案小組10日據許姓犯嫌供述，兵分多路前往大寮區、六龜區等處所，帶回涉嫌毆打吳姓被害人成傷之共犯蕭○○、林○○、陳○○、潘○○、陳○○及潘○○等7名，並查扣涉案用之鋁製球棒1支、木棍1支等證物。全案以涉嫌傷害、恐嚇及組織犯罪條例等罪嫌移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

關鍵字旗山香蕉芒果刑大
功德會開辦第三屆　盼惜福、造福

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