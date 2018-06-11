世足賽F組分析／德國拚半世紀首衛冕　韓國擁亞州第一人

上屆2014年冠軍德國現正坐擁世界第一的王位上，陣容豪華的衛冕軍這次要力拚56年來首個二連霸的隊伍，同組對手是擁有「亞州第一射手」孫興慜的韓國，要破除「第5場魔咒的」的墨西哥，以及無星光熠熠卻勇闖會內賽的瑞典。後三者將同爭分組第二。

德國籤運不錯在F組一枝獨秀，型男總教練勒夫Joachim Loew續約2020年穩軍心，陣容豪華連上屆決賽攻入致勝球的Mario Goetze都沒入選，星光熠熠包含上屆銀靴獎得主前鋒Thomas Muller，西甲豪門皇馬不動中場Toni Kroos等人。

只是衛冕軍若想第5度捧起大力神盃，將要破除兩大魔咒「聯合會盃冠軍魔咒」和「世界盃連霸魔咒」，德國去年拿下隊史首座聯合會盃冠軍，世界盃自1938年義大利、1962年巴西後再未有二連霸的球隊。



▲德國前鋒Marco Reus（圖／美聯社／達志影像）

加上近期3連不勝，主力成傷兵，明星中場「德國大腦」Mesut Ozil熱身賽受傷首戰恐無法上，上屆金手套獎門神Manuel Neuer是否能如期傷歸都是隱憂。好消息是「玻璃體質」的帥氣小生Marco Reus終於能踏上世界盃之旅了。



▲墨西哥國家隊（圖／美聯社／達志影像）

世界第15的墨西哥輕鬆晉級會內賽，但過去6屆都止步16強，身為中北美洲與加勒比海地區頭號代表，論經驗或球員素質都有較大可能登上分組第二。頭號球星非國家隊史進球王「小豌豆」（Javier Hernández）莫屬了。



▲瑞典傳奇進球王 「伊布」Zlatan Ibrahimovic在2016年歐洲國家盃後退出國家隊。（圖／美聯社／達志影像）

世界第24的瑞典過往在世界盃歷史上大起大落，最佳在1958年亞軍。隊史傳奇進球王 「伊布」Zlatan Ibrahimovic退役後，沒想到本屆會外賽上演驚奇，力壓荷蘭成小組第2，附加賽再擊敗強敵義大利擠身會內賽，現在就可以看到底是實力還是運氣了。



▲韓國前鋒「亞州第一射手」孫興慜。（圖／美聯社／達志影像）

或許世界第57的韓國是這分組排名最低的，但就像「足球貴公子」陳昌源所說的「世界盃有太多驚奇」，曾於2002年日韓世界盃踢進四強創隊史及亞州最佳，現在有一哥、亞州最高薪的「東方轟炸機」孫興慜在鋒線上助陣，有機會再現當年勇。