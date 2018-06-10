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中央社

美國料將升息前夕 台股蓄勢創新高

中央社2018/06/11 07:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）本週國際大事多，包括12日的川金會、14日美國料將升息，及多家重量級上市櫃公司股東常會，分析師認為，台股接近前高11270點，本週隨時有可能創高。

美股8日震盪走高，道瓊工業指數上漲75.12點、漲幅0.30%、收在25316.53點，那斯達克指數上漲10.44點、漲幅0.14%、收在7645.51點，標準普爾指數上漲8.66點、漲幅0.31%、收在2779.03點，費城半導體指數下跌12.05點、跌幅0.85%、收在1412.29點。

分析師表示，台股上週拉出超過200點的長紅，一度距離11270點僅差不到10點，多頭氣勢強，8日雖回測5日線11162點，但在國際股市迅速回穩下，還有機會向上拉抬，加上川金會可望帶來消息面利多，美國升息利空出盡下，台股還有機會向上攻堅。

分析師指出，被動元件龍頭國巨將在今天召開法人說明會，股王大立光也將在12日舉行股東常會，釋出的產業訊息都將牽動盤面上較熱門族群包括被動元件、光學的走勢。

從技術面分析，雖然指數突破11120點後回檔小破5日線，但外資有由空翻多跡象，在台指期淨多單部位仍維持在5萬口以上，若國際股市無大幅走弱拖累，指數依舊呈現多頭格局。

歐股表現則是偏弱，倫敦市場金融時報百種股價指數(FTSE 100)下跌0.3%、收在7681.07點，巴黎股市CAC40指數持平、收在5450.22點，法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.4%、收在12766.55點。

美國總統川普已抵達新加坡，準備在12日與北韓領導人金正恩舉行歷史性高峰會，討論平壤政權核武的未來。（編輯：楊玫寧）1070611

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