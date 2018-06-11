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盤前財經大事搶先讀2018年6月11日

鉅亨網2018/06/11 08:00
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今日操盤前瞻

央行發布 5 月準備貨幣
日本 4 月機器訂單
英國 4 月貿易收支

股東會：台達電、華邦電、金寶、技嘉、義隆、可成、普安、興富發、天蔥、亞光、及成、辛耘、安可、漢磊、承業醫、大億、亞德客 - KY、士紙、崇越
除權息：凌泰、晨訊科 - DR
新股掛牌：健樁

川普對 G7 公報態度反轉：拒絕簽字，還威脅開徵汽車進口關稅

稍早的報導表明美國原本已經同意 G7 公報了，但川普在早早離場之後發 Twitter 抨擊加拿大總理特魯多，宣布退出關於呼籲降低關稅及其他貿易壁壘的 G7 宣言，繼續批評貿易盟國不公平地對待美國。閱讀全文...

台塑 Q3 看好 PVC 等產品 PE 旺季到供需緊俏

台塑 (1301-TW) 第 2 季受惠 PE、AN 與 MMA 等石化產品價格上揚，整體營收將優於首季，且上半年營收與獲利可望較去年同期成長。展望第 3 季，台塑看好 PVC、PE、AE、AN 等產品。閱讀全文...

〈名師解盤〉三大政經變數齊聚本周 台股力守 11000 點高檔狹幅整理

台股上周在內外資齊力買超下，一開盤就站上 11000 點，儘管上周五出現近百點的拉回，但是指數仍力守 11000 點之上。展望本周，法人表示，包括川金會將登場、美中貿易戰，以及美國、歐盟及日本央行都將決定利率政策，預料指數還是能守住 11000 點，但將呈現高點狹幅整理。閱讀全文...

〈觀察〉想要 FinTech 普及並降低風險 須提高台灣金融識字率

根據標普發表的調查指出，亞洲近 4 分之 3 成年人是金融文盲，對通膨、風險分散等基本貨幣觀念沒有清楚概念，而金融科技 (FinTech) 的發展，也可能使得金融文盲問題更加嚴重，因此，想要普及 FinTech 並降低金融相關風險，應該提高台灣金融識字率，即提升民眾的金融知識。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉內外資合流？戰 12,682.41 點？

2018 年 6 月 4 日，台灣加權股價指數，攻上一萬一千點之上；在電子類股與大型權值股攻堅下，加權股價指數再度站穩 11,109.5 點，繼續向上挺進。台股之所以能攻上一萬、與一萬一千百點；前因是新台幣升值外資匯入，之後是在外資買超停滯後，本土資金回流充沛不虞饋乏。閱讀全文...

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關鍵字fintech台塑台股川普g7headline
美銀美林：美元指數目前只是...

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