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投信：全球高股息股 坐擁一高二低優勢

中央社2018/06/11 08:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北11日電）全球股市今年以來高低震盪劇烈，投信表示，不同於一般股票，全球高息股坐擁「一高二低」優勢，目前MSCI全球高股息指數的股利率為3.94%，優於MSCI全球指數的2.37%。

摩根環球股票收益基金產品經理張瑜倫指出，一高是指「高股利率」，二低是指「低波動度及低本益比」，投資要獲利，股息和資本利得缺一不可，除了追求高股息，投資人也須留意該收益資產具有上漲潛力，目前MSCI高股息指數目前本益比僅有14.59倍，仍遠低於MSCI全球指數的18.3倍，後續補漲行情仍值得期待。

張瑜倫表示，根據歷史資料統計，每當美國10年期公債殖利率走升之際，幾乎各類資產乎都上演大多頭，其中高股息股票漲勢優於各類債券資產，其中又以新興高息股的8.5%和亞太(不含日本)高息股的6.5%表現最為吸睛，反映出升息環境對新興股和亞股的助益，遠較其他資產更為直接。

此外，景氣循環股升息期間表現通常優於防禦類股，眼見美國今年利率政策持續正常化，料將為新興市場景氣循環股表現再添助力。

張瑜倫分析，美中貿易關係、川金會等一波三折，且歐元區政局動盪等全球多重政治雜音，亞股近2年來首度跌破200日移動均線，短線市場動能與投資信心仍偏弱，不過觀察亞股震盪期間，包括公用事業、必須消費、健康醫療等傳統高息防禦類股表現逆勢走揚，凸顯高股息題材在股息誘因下，著實提供投資人追捧的理由。（編輯：黃國倫）1070611

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