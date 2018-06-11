台灣主要報紙重要財經新聞 2018年6月11日

鼓勵金融整併，行政院研提的金融發展政策方案，將提供誘因，擬檢討放寬金控首次投資持股就須達 25% 規定，透過整併以提升競爭力。一旦放寬，將掀起新一波金融整併風潮，大型金控併購動向將受矚目。

鴻海集團衝刺半導體布局，多路並進組跨國大聯盟，除了活化既有的夏普旗下 8 吋廠之外，對下世代記憶體也很有興趣，旗下半導體次集團總經理暨夏普董事劉揚偉證實，與國內記憶體大廠旺宏接觸過，並將攜手韓國 SK 集團深化合作。

生技 IPO 掛牌熱潮再現！隨著逸達 6 月 29 日轉上櫃打前鋒後，達邦、奈米醫、皇將和茂生等 4 家公司也可望在第三季接棒，創下 3 個月內生技族群掛牌數最高紀錄。由於年度大戲生技月將登場，加上中裕抗愛滋病新藥下半年銷量起飛，逸達、益安和智擎授權案受關注中，皆為生技產業添加好彩頭。