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台股盤前─國際不確定性紛雜 端午前留心籌碼鬆動

鉅亨網2018/06/11 08:20
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台股上周五終場下跌 95.33  點，以 11156.52 作收，成交量 1613 億元，呈現價跌量縮格局，不過，周線上漲 207 點，今 (11) 日開盤前觀察到，美股上周五漲跌互見，而日韓股在平盤上下狹幅整理，分析師認為，在周 KD 仍呈現黃金交叉的態勢下，偏多氣氛仍未扭轉，不過，本周還有 Fed、ECB 會議等變數，以及即將報到的端午連假，仍要留意籌碼鬆動，仍以族群各自快速輪動。

三大法人上周五合計賣超 62.5 億元，其中外資轉為賣超 39.22 億元、自營商賣超 24.50 億元，僅投信買超 1.22 億元。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2475 口至 20749 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1526 口至 50991 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1848 口至 24592 口。

美國股市周五上漲，不過由於 G7 高峰會中美國和主要貿易夥伴的緊張情緒升高，使漲幅受限。

道瓊工業平均指數收高 75.12 點或 0.30% 至 25316.53；Nasdaq 指數收高 10.44 點或 0.14% 至 7645.51；S&P500 指數收高 8.66 點或 0.31% 至 2779.03；費城半導體指數收低 12.05 點或 0.85% 至 1412.29。

國際面上，北韓領導人金正恩、美國總統川普昨日已先後飛抵新加坡，準備展開川金會，會談結果受到國際關注。

不過，G7 高峰會在紛亂中落幕，川普拒絕簽署美國原已同意的聯合公報，還砲轟加拿大總理杜魯多、放話加徵汽車關稅，使全球貿易戰緊張情勢再度升溫。

從國內消息面來看，鴻海旗下半導體次集團總經理暨夏普董事劉揚偉證實，與國內記憶體大廠旺宏接觸過，並將攜手韓國 SK 集團深化合，顯示鴻海集團正衝刺半導體布局。

被動元件大廠國巨今日召開線上法說會，外資摩根大通提前出具首次評等報告，目標價一口氣給出法人圈最高的 1650 元。

生技 IPO 掛牌熱潮再現，隨著逸達 6 月 29 日轉上櫃，達邦、奈米醫、皇將和茂生等 4 家公司也可望在第 3 季接棒，將創 3 個月內生技族群掛牌數最高紀錄，再加上生技月將登場，生技題材正逐漸加溫。

國際鋼鐵貿易保護主義此起彼落，台灣鋼材外銷面臨困境，燁輝、盛餘銷美鋼材銳減 60-80%，相關上市鋼廠第 3 季營運將承受沉重壓力。

整體來看，法人認為，只要不破 6 月 4 日創下的跳空缺口下緣 11002 點，盤勢仍處在多頭強勢格局，惟留意，外資選擇權偏空布局，且外資期貨多單連續減少，持續獲利了結，要突破前波高點仍有壓力。

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關鍵字外資買賣超台股盤前三大法人headline
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