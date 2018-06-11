港股盤前—外圍變數多 估恆指今在31000點上下徘

1）在 A 股走弱及投資者鎖定利潤的影響下，恆指上週五大幅回吐，重挫 554 點或 1.76%，不但結束錄六連升並收報低予 31000 點。大市成交按日下跌約 5.5% 至 998 億。滬深港通成交金額按日上升約 1.4% 至 123 億，流向方面繼續是淨流出，金額再上升至 37.2 億，其中騰訊的淨流出已達約 16 億。 值得一提的是在滬港通，工商銀行（1398）錄得近來少見的淨流入，但金額約八千多萬而已。50 隻藍籌股中亦只有太古 A（19）能上升。板塊方面大都向下，汽車經銷商和男士服裝相對表現較好。做空方面，佔大市成交回升至 12.3%。牛熊証重貨區方面沒有變化，熊証重貨區在 31600-31699，牛証則維持在 30600-30699。

簡評：筆者預期港股的輪換買賣在上週五沒有發生，預期強勢的中資銀行股因監管新例而走弱 *，A 股的下行或許也加速了投資者避險的決定，形成大量沽壓。成交在大瀉下卻減少，這告訴大家投資者對港股後市的信心依舊不足，短錢繼續主導。一天跌了約三份之一之前六天的累積升幅，且跌勢全面，是否過火見仁見智。筆者一向關注一些在大跌市中能跑出的公司，中國建材（3323）、華虹半導體（1347）、利朗（1234）、中鐵（390）、國藥（1099）和太古（19）屬此類。若巿況回穩，這些股票有望跑贏。再結合基本因素和行業前景，前三者會是筆者推介。



週末的 G7 峰會在一片混亂及不歡而散下結束，相反，上合會議及中俄關係（見點 3）卻進展良好。雖然 ADR 預示港股今天應能反彈，但經過週五的血洗和本週中的特金會和議息前，相信投資者入市意欲也不強，今天很大機會在 31000 點上下徘徊。

* 要求各銀行將逾期 90 天以上貸款計入不良貸款之中，4 大行早已執行此舉，莫非工行在滬港通的淨流入又是國家隊維隱？

2）在第一天的 G7 峰會未有出現壞消息下，美股上週五先低後高，道指收升 75 點或 0.3%。標指和納指則分別上升 0.31% 及 0.14%。有報道指蘋果要求供應商下半年削減 iPhone 組件的供應量，拖累蘋果股價曾瀉近 2%，收市回落 0.9%。十年期國債債息回升至 2.948%。油價則小幅下滑。港股 ADR 反彈 204 點，相當於恆指 31162 點水平。滙豐、騰訊及平保 ADR 均上漲逾 1%。

3）信報 - 中國商務部公布，在國家主席習近平和俄羅斯總統普京共同見證下，雙方在北京簽署《關於電子商務合作的諒解備忘錄》。根據該備忘錄，中俄雙方將建立電子商務合作機制，共同推進「絲路電商」合作。



另外，中國和俄羅斯簽署一項協議，將成立新的投資基金，藉以支持兩國的金融及工業項目，基金最初管理規模人民幣 15 億元，目標規模為 50 億元。中俄更發表聯合聲明，稱兩國將採取措施抵制貿易保護主義，維護並鞏固世界貿易組織。最後，習近平在人民大會堂，將首枚「中華人民共和國友誼勳章」頒授給俄羅斯總統普京，並讚揚普亭為他最好的知心朋友。

4）丘鈦（1478）、舜宇（2382）- 五月出貨量按年增長約 3 成及 7 成。

簡評：蘋果削減 iPhone 組件供應量的消息可能蓋過這兩公司的五月出貨量。但考慮到蘋果股價週五能收窄跌幅，相關股或許不會受太大影響。

5）港機工程（44）- 太古 A、太古 B（87）及港機工程聯合公佈私有化港機工程，港機工程股東將有權收取每股計劃股份的現金註銷價格 72 元，較港機工程上周五收市價 44 元溢價約 63.6%。太古表示，若私有化成功，所有計劃股份將被註銷，港機工程將撤銷上市地位。

簡評：港機股價應會大幅裂口高開，也有可能激活私有化尋寶熱。大酒店（45）、渣打（2888）、九倉（4）、國泰（293）等或有炒作。

6）新股訊息 - 蘋果日報 ：仍進行招股的維信金科 (2003)，孖展銷情冷淡。但繼有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地(1224) 主席張松橋，及內地富豪江南春據聞入飛成為錨定投資者(Anchor Investor)，市場消息指，周大福控股也入飛成為錨定投資者。