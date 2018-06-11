台灣房東前進倫敦 3區4區房價合宜易脫手

台灣搜房網創辦人楊建傑表示，倫敦軌道交通以查寧閣（Charing Cross）為中心，呈同心圓向外形成不同的票價分區（Fare Zone），其中1、2區為城市核心，地段優異，但房源稀少，房價及租金高不可攀。

英國擺脫脫歐的不確定性後，工資成長、房價回穩，交易市場亦再現活絡，吸引海外資金重返倫敦房產。台灣搜房網統計最近1年參加倫敦置產說明會準買家，結果顯示63.9%的人有台灣置產經驗、最多人感興趣的是倫敦市3區；且多數人可接受預算在60萬英鎊以下。

（中央社記者韋樞台北11日電）倫敦房地產向來吸引全球資金，台灣搜房網調查發現，台灣房東對倫敦3區房市較感興趣，可接受的購屋預算以60萬英鎊為限。搜房網認為，3、4區房價合宜，未來脫手亦適合在地需求。

例如在2區的1房新屋要價80萬英鎊（約新台幣3200萬元），2房新屋躍升為120萬到130萬英鎊（約新台幣4800萬到5200萬元），普通民眾難以負擔，多數人必須移往近郊尋覓住所。

楊建傑表示，倫敦市區房源不足，房價依舊高檔，投資人的回收期勢必拉長，投報率不易拉高，建議改以通勤時間合理的近郊捷運宅優先，例如從3、4區乘車半小時內可抵市中心，既符合在地需求、投資回報也相對合理。

他說，倫敦西北角3區的北阿克頓（North Acton）、4區的溫布利（Wembley）等軌道交通便捷處積極推動都市更新，當地搭乘火車或地鐵約20分鐘內可抵達市中心，3區1房新屋要價約60萬英鎊（約新台幣2400萬元），以月租1900英鎊（約新台幣7.6萬元）計算，租金投報率超過3%；2到3房新屋要價約80萬到90萬英鎊（約新台幣3200萬元到3600萬元），以月租2500英鎊（約新台幣10萬元），租金投報率也有3%以上。

他認為，台灣投資人前進倫敦市3、4區投資購屋，最主要是在地人也中意3、4區，且有一定需求，未來脫手也較容易，是值得考慮投資的區域。（編輯：蘇志宗）1070611