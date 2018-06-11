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家具股拚成長 詩肯客思達5月雙雙加溫

中央社2018/06/11 08:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北11日電）家具股詩肯5月營收月增16.44%、客思達-KY5月營收站穩10億水準；詩肯目標在雙品牌效益下業績持續成長，客思達-KY三箭齊發，力拚獲利自首季谷底翻揚。

詩肯5月合併營收新台幣1.4億元，較4月的1.2億元成長16.44%。雖然短期適逢繳稅期間，影響汰換家具買氣需求，累計2018年1至5月合併營收達7.29億元，仍較去年同期成長3.03%。

詩肯指出，受惠集團持續針對旗下「詩肯柚木」及「詩肯居家」雙品牌加大品牌行銷優惠活動，並同步持續針對目前共120家品牌門市進行調整優化，帶動5月營收較4月成長16.44%。

除此之外，詩肯表示，近年來集團持續積極擴大「詩肯居家」品牌市占率表現，不僅「詩肯居家」品牌今年前5月仍保持獲利水準，且隨著「詩肯居家」品牌規模持續放大，有助集團更有效發揮集中採購優勢，從今年首季毛利率達56.48%來看，整體效益已逐步發酵，可望持續創造整體營運獲利精進。

展望第2季，詩肯表示，將保持門市結構優化、維持雙位數展店，以及透過大數據管理分析持續推出新品設計等3大策略，讓詩肯在雙品牌效益帶動下，持續創造業績成長挹注。

同為家具類股的客思達-KY 5月合併營收新台幣10.26億元，較去年同期的9.86億元成長4.07%，累計2018年1至5月合併營收為50.31億元，較去年同期成長1.83%。若以功能性貨幣計算，2018年5月、累計前5月皆分別較去年同期成長4.98%、6.26%。

客思達-KY表示，5月營收站穩10億水準，為今年營收次高，除受惠美國消費景氣熱絡，線上電商及實體中小型家具業者等主要客戶銷售表現暢旺，帶動集團旗下Scott Living系列及2018年新款商品出貨隨著通路客戶銷售升溫而持續放大。

美國家具產業雜誌Furniture Today公布2017年美國主要家具供應商統計排名，客思達-KY自2015年起至今均名列全美前10大家具供應商，後續客思達-KY仍持續採取全方位通路布局、多品牌經營與優化商品組合結構等三箭齊發策略。

展望2018年第2季，客思達-KY表示，將持續為集團未來營運保持良好成長動能，加上新舊產品交替已完成，在存貨數量、倉儲空間以及人力調配等營業活動均已回復可控制水準的情況下，且第2季匯率波動已逐步回穩，都有助於整體獲利表現自第1季谷底明顯改善。（編輯：楊玫寧）1070611

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