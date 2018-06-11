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名家論壇》陳敏鳳／救了吳音寧　蔡英文能救自己嗎？

文／陳敏鳳2018/06/11 08:54
▲蔡英文總統的確是做了很多的改革，人民也會記得這次歷史的動作，但有了這樣的改革，民調卻仍然那麼低，到底又為什麼？（圖／NOWnews資料照）
▲蔡英文總統的確是做了很多的改革，人民也會記得這次歷史的動作，但有了這樣的改革，民調卻仍然那麼低，到底又為什麼？（圖／NOWnews資料照）

北農總經理吳音寧的風波，因為蔡英文總統相挺的一句話，繼續延燒。吳音寧因為蔡總統的力挺，一時之間免於下台，但是蔡總統以身相挺，卻是招來不少的負面看法，尤其外界認為蔡總統相挺的原因，在於自況自我處境與吳音寧一般，都在做事卻無法獲得外界認同而備受誤解，如果蔡總統真是這樣認知，那國政能持續改進？大家心中浮現諸多問號。

前總統馬英九大概是這樣自怨自艾最嚴重的典型，他那句「我不是來了嗎」，就是充滿他自認做得很辛苦，外界卻仍不滿意，以致到了執政末期，民調不斷地下落，仍認為自己是因為改革才會如此。

真的要說改革，蔡總統任內啟動的年金改革才真的是得罪人的改革，不知道馬前總統是在怨嘆什麼，現在還有藍營人馬不時在幫馬英九平反，說什麼油電雙漲民調下滑是不應該，其實講這些話都是自我安慰，當時民調那麼低，難道只有綠營不滿意嗎?表示當下人民一定綜合許多因素而反應滿意度，現在去爭過去那時的民調，真是太閒了。

問題是，蔡總統的確是做了很多的改革，人民也會記得這次歷史的動作，但有了這樣的改革，民調卻仍然那麼低，到底又為什麼？難道又要說都是軍公教反應？還是得罪人民？其實台灣支持年改方案的比例並不低，蔡總統做了一件大家都贊成的事，為何滿意度還會那麼低？

去問問綠營民眾沒有人會反對年金改革，但問問滿不滿意蔡總統的表現，大家都搖頭，顯然蔡總統做的改革遠不及她惹怒民眾的事，有人說，總統也許沒有犯什麼大錯，可是很多小錯的累積，就讓人覺得很無奈。例如用人問題，例如柯綠合作，例如選前信誓旦旦說不會走上馬英九錯誤之路，重用學者，用人小圈圈，但如今卻被認為越來越像。

前教育部長吳茂昆被認為是賴揆之作，但賴揆也快刀斬亂麻，立即止血，但在蔡總統用人權限範圍之內，卻公認缺乏明斷果決，用人範圍不是舊同事就是舊幕僚，要不就是小英基金會或者新境界基金會等等，都有脈絡可循。

有人覺得，蔡英文總統2008年接下民進黨主席，雖然挽救當時陷入扁案及坦護風氣盛行，不知反省的民進黨，可是民進黨從黨外到如今，還是有些可取之處，過去從黨外努力至今的一些中生代黨工，不僅已到成熟壯年階段，也歷經風雨，應該可以發揮之際，但目前看看也只有洪耀福活躍於檯面上，很多跟著民進黨成長的人，也得不到應該有尊重。他們也看得很開，了解蔡總統心中的民進黨是從她的2008年開始的，之前的都不算。

蔡總統支持吳音寧，超越了很多層級，社會有所質疑，但很多人看到蔡總統支持吳音寧的心態是什麼？這才是重點，如果蔡總統自況吳音寧，覺得處理國事沒有錯誤，只是沒有溝通說明，那可是大錯特錯，很多人都在醞釀集結，2018年選戰結束之際，就是蔡總統麻煩之時。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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關鍵字名家論壇蔡英文吳音寧吳茂昆年金改革
臨時會審軍改　八百壯士今動員抗議立院談話會　場內外都是戰場

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