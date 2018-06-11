川金會細節還要喬 美與北韓代表上午再見面

金成是美國對北韓的談判代表，過去曾參與六方會談，這次從菲律賓特別加入「川金會」的事前談判團隊中，已與北韓外務省副相崔善姬舉行至少6次會談，地點包括板門店及新加坡，而兩人過去在六方會談就有交手經驗，韓裔的金成對朝鮮半島事務非常熟稔。

川金會：美國北韓過招（中央社記者鄭崇生新加坡11日專電）白宮發言人桑德斯深夜指出，美國駐菲律賓大使金成今天上午將率團繼續與北韓代表團協商，分析認為，為能達成文字協議，雙方仍在做最後努力，縮小歧見。

分析多認為，金成今天談判的對象應仍是崔善姬，為了讓「川金會」最後能有一份共同文件，雙方在會談前一天仍在最後努力，領導人即將要見面了，但在非常有限的時間下，仍得縮小雙邊歧見，應是為聲明的文字使用字斟句酌，這也是過去美國外交事務安排較少見的情況。

專注報導美國政情的新聞網站Axios則引述消息人士的話報導，川普甚至考慮，只要在北韓願承諾達到美國的某些要求，美國考慮與北韓發展兩國關係正常化，甚至在平壤開設美國大使館，不過一切仍有變數。

「不確定性」是這次「川金會」鮮明的特色之一，川普已預告他會跟著感覺走，注重第一眼的瞬間感受，然而，美國談判小組在檯面下的最後斡旋，和北韓間最大的歧見仍是非核化問題。

國務卿蓬佩奧在川普出發前就重申，美國的目標仍是朝鮮半島要實現「完全、可驗證且不可逆的非核化」（CVID），但專家都預期，這樣的目標不可能一夕成真，更有不少分析質疑北韓對非核化的態度是否真誠。（編輯：陳俊碩）1070611