唐綺陽星座運勢／水瓶宜請專業協助　天蠍桃花運旺

【唐綺陽星座運勢週報6/11-6/17】

重要星象：水星進雙子，金星進入獅子，金、火對分

本周水星進巨蟹，關注家庭與家人間的問題，或是進入到童年的回憶，內心戲偏多、想法較腹黑，對人的信任感與安全感容易感到不安。金星進入獅子，大眾對於兒童相關的議題感到興趣，想要參與戶外活動，對未來也充滿希望，演藝及表演相關行業蓬勃發展。金、火對分，社團活動百家爭鳴，充滿熱鬧的氛圍，要小心因價值觀的不同而引起爭執。



工作注意：巨蟹、天秤、射手、水瓶



巨蟹：適合談判的一周，週四之後有利簽訂合約

天秤：真相浮出，適時做出切割的重要時刻

射手：工作忙碌，要整理工作脈絡，釐清權責

水瓶：尋找專業人士協助，不能省心省錢



桃花注意：獅子、處女、天蠍、魔羯

獅子：遇到體貼桃花，同情愛情要分清楚

處女：小心不倫戀，當心捲入不健康的感情

天蠍：桃花運旺，容易成為大家矚目的焦點

魔羯：小心感情陷入危機邊緣



財運注意：白羊、金牛

白羊：有正財運，拿出專長與實力，多勞多得

金牛：守住錢財，理清財務現況



健康注意：雙子、雙魚

雙子：別因過度自信而讓健康受損

雙魚：事情多到煩躁，好好靜心，健康能慢慢恢復





周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

https://www.youtube.com/watch?v=4ovA4ivC2R0