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台股開紅後翻黑　新台幣先貶後升一度觸29.785

記者顏真真／台北報導2018/06/11 09:50
▲台股2018年6月11日早盤開紅後翻黑，新台幣兌美元則先貶後升，一度升破29.8元，觸29.785元。（圖／NOWnews資料照）
▲台股2018年6月11日早盤開紅後翻黑，新台幣兌美元則先貶後升，一度升破29.8元，觸29.785元。（圖／NOWnews資料照）

台股開漲，新台幣兌美元今（ 11）日早盤則先貶後升，並升破29.8元，一度觸29.785元、升值3.1分，但隨著台股翻黑，新台幣兌美元目前拉回至29.815元震盪。

美股上周五（8日）震盪走高，道瓊工業指數上漲75.12點、漲幅0.3%、收在25316.53點；那斯達克指數上漲10.44點、漲幅0.14%、收在7645.51點；標準普爾指數上漲8.66點、漲幅0.31%、收在2779.03點；費城半導體指數下跌12.05點、跌幅0.85%、收在1412.29點。台股今日開盤漲12.57點，加權股價指數以11168.99點開出，目前翻黑下跌20餘點。

國際匯市部分，在美國聯準會即將召開利率決策會議，加上川金會將登場，市場趨向觀望，亞洲主要貨幣兌美元盤整，其中韓元偏升，早盤來到1071.18韓元兌1美元，目前在1073.5韓元兌1美元，日圓在109.26至109.54日圓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.4064元， 較前一交易日中間價貶值61基點。

至於新台幣匯率，匯銀人士指出，新台幣兌美元今日早盤以29.825元、貶值0.9分開出，但在台股開紅及韓元走揚下，新台幣隨後止貶回升，並升破29.8元，一度觸29.785元、升值3.1分，但隨著台股翻黑，新台幣兌美元拉回29.8元價位，目前在29.815元震盪。

 

關鍵字台股美元美股川金會日圓韓元利率
台股短線消化籌碼　等待旺季到來

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