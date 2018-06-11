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Fun暑假／一次收藏兩大美景　大阪直衝伊根一日攻略

記者陳致宇／日本京都報導2018/06/11 09:56
▲京都北部臨海的丹後半島，伊根被米其林指南評選為 2 星旅遊景點，並擁有日本威尼斯之稱。（圖／記者陳致宇攝）
▲京都北部臨海的丹後半島，伊根被米其林指南評選為 2 星旅遊景點，並擁有日本威尼斯之稱。（圖／記者陳致宇攝）

說到京都，通常都會想到清水寺、伏見稻荷大社，但在京都北部臨海的丹後半島，還有一個被米其林指南評選為 2 星的旅遊景點，那就是擁有日本威尼斯之稱的漁村「伊根」，美麗的風景相當值得專程走一遭，途中還可以在「天橋立」稍作停留，將兩大世界級的美景一次收進旅途的回憶中。


▲復古的丹後鐵道，吸引不少鐵道迷專程前往搭乘。（圖／記者陳致宇攝）


▲沙洲的附近有一塊日本三景的紀念碑。（圖／記者陳致宇攝）

前往丹後半島旅遊，一般會建議在當地的民宿住一晚，深度體驗獨特的生活方式，但對於時間寶貴的遊客來說，如果行程計畫得宜，一日遊也是不錯的選擇。從大阪「新大阪站」出發，搭乘早上 8 點 8 分こうのとり東方白鸛號首班列車，於「福知山站」轉乘丹後鐵道就能直達「天橋立」。


▲若要搭纜車上飛龍觀展望台，可以先在天橋立車站的旅遊服務中心拿車票優惠券。（圖／記者陳致宇攝）


▲天橋立因為手機遊戲《旅行青蛙》爆紅，是著名的日本三景之一。（圖／記者陳致宇攝）


▲推薦搭乘觀光船沿途欣賞海岸風光，約 15 分鐘就能抵達對岸。（圖／記者陳致宇攝）

天橋立之前因為手機遊戲《旅行青蛙》再次爆紅，是著名的日本的三景之一，特殊的沙洲景觀就像是飛龍橫越海洋一樣壯觀。抵達車站後，可以先登上一旁的飛龍觀展望台，從高處欣賞天橋立的風景，之後則推薦搭乘觀光船沿途欣賞海岸風光，約 15 分鐘就能抵達對岸，隨意漫步在商店街上，之後就能在元伊勢籠神社前的公車站牌，搭車前往伊根。


▲伊根當地並沒有連接鐵道，主要大眾交通以公車為主。（圖／記者陳致宇攝）


▲於「伊根湾めぐり・日出」下車，這裡是搭乘伊根觀光船的地點。（圖／記者陳致宇攝）


▲商店內販售伊根當地特有名產。（圖／記者陳致宇攝）


▲買船票的同時記得隨手買包類似蝦味鮮的餅乾，上船時可以拿來餵食大鳶。（圖／記者陳致宇攝）

於「伊根湾めぐり・日出」下車，這裡是搭乘伊根觀光船的地點，在商店買船票的同時記得隨手買包類似蝦味鮮的餅乾，在船上打開包裝，盤旋在天空的大鳶就會聞香飛來，將蝦味鮮往空中一拋，咻一下就被大鳶叼走，無論大人小孩都玩得不亦樂乎。


▲伊根舟屋起源西元 1800 年代，民宅的一樓可以停靠漁船及放置漁具，二樓才是起居空間。（圖／記者陳致宇攝）


▲伊根舟屋已被日本政府指定為國家重要傳統的建造物群保存地。（圖／記者陳致宇攝）


▲從海上能真正欣賞到伊根獨特的美景。（圖／記者陳致宇攝）

伊根最知名的，莫過於沿著海岸興建的舟屋，起源西元 1800 年代，民宅的一樓可以停靠漁船及放置漁具，二樓才是起居空間，目前被日本政府指定為國家的重要傳統建造物群保存地，從海上才能真正欣賞到伊根獨特的美景。


▲到臨海的咖啡廳點杯飲料消磨午後時光。（圖／記者陳致宇攝）


▲伊根觀光協會特別在當地設置免費的腳踏車租借處，可以騎著腳踏車悠閒探索這座寧靜的小漁村。（圖／記者陳致宇攝）


▲伊根舟屋都是居民私人所有，切勿私闖進入拍照。（圖／記者陳致宇攝）


▲往來天橋立到伊根的公車都有固定時刻表，可別錯過末班車。（圖／記者陳致宇攝）

回到岸上若想要在伊根走走，伊根觀光協會特別在當地設置免費的腳踏車租借處，可以騎著腳踏車悠閒的探索這座寧靜的小漁村，或是到臨海的咖啡廳，點杯飲料消磨午後時光。特別要提醒遊客，這些舟屋都是居民私人所有，切勿私闖進入拍照，或是徵求屋主同意入內參觀。
 

關鍵字大阪一日遊伊根京都天橋立旅行青蛙日本三景
對流雲系旺盛　20縣市大雨特報

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