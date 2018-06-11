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母外出獨留兩幼子 男嬰疑趴睡窒息亡

中央社2018/06/11 09:36
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）北市一名8個月男嬰昨天疑因趴睡造成窒息，警消獲報後協助送醫仍不治，院方初判為窒息死亡，經查母親徐女因和朋友外出而獨留兩幼子在家，釀成憾事，後續待檢方相驗。

台北市警察局南港分局今天發布新聞稿表示，轄下南港派出所昨晚7時12分接獲通報，轄內港東街社區的一戶民宅有嬰兒無呼吸心跳，巡邏員警立即前往處理，隨後也陪同26歲徐女一同前往內湖三軍總醫院。

警方調閱社區監視器發現，徐女昨天於下午2時47分許外出，和朋友相約吃飯、購物，卻單獨將4歲長子和8個月大男嬰單獨留置家中，她直到晚間7時許返家才發現男嬰已呈趴睡狀態，經仔細察看已無呼吸心跳。

獲報的消防分隊於昨晚7時27分協助將男嬰送往三總，沿路不斷進行急救，但直到到院時男嬰仍未恢復呼吸心跳，院方隨後經過近一個小時急救，於昨晚8時12分宣告不治，醫師初步判定男嬰身上無明顯外傷，為窒息死亡。

警方介入調查此案後，立即依兒童及少年福利與權益保障法通報主管機關，並通知台北市家庭暴力暨性侵害防治中心派遣社工陪同男嬰的父母到派出所製作筆錄，後續仍待檢方相驗、確認。

南港分局提醒，根據衛福部國民健康署產婦關懷宣導資料指出，趴睡為導致嬰兒猝死症的危險因素，呼籲不宜讓6歲以下兒童獨處，更不應讓嬰兒處於疏於注意或無人在旁照顧的狀態，以免釀成憾事。（編輯：張銘坤）1070611

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