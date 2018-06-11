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淘帝看好六一兒童節 金麗五一長假加持

中央社2018/06/11 09:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北11日電）淘帝-KY5月及前5月營收續創歷史同期新高，看好中國六一兒童節業績表現；金麗-KY受惠於中國五一長假加持，沖淡休閒服飾產業成長力道趨緩的衝擊。

中國童裝品牌廠淘帝-KY5月合併營收新台幣6.11億元，連2月站穩6億元大關，並繳出歷年同期新高成績，較去年同期成長20%，累計2018年前5月合併營收達24.52億元，較去年同期成長15%，單月及累計1至5月營收續創歷史同期新高。

淘帝-KY表示，受惠第2季中國大陸童裝產業銷售旺季，TOPBI品牌旗下代理商提前加大備貨力道，帶動5月營收連續2月站穩6億大關，並續創歷史同期新高記錄。

淘帝-KY為協助旗下16個省3個直轄市共25個代理商在六一兒童期間取得銷售佳績，加大推出線上線下通路行銷體驗活動，有望挹注整體銷售表現。看好中國童裝產業趨勢明確向上，淘帝-KY表示，積極朝向全零售消費模式擴張發展，目標3年內電商占比達2成，同時推出「第7代PLUS」風格形象店，提供消費者一站式的消費體驗，站穩中國前十大童裝品牌地位。

中國休閒服飾品牌廠金麗-KY5月合併營收新台幣4.26億元，較4月的4.12億元成長3.22%。累計2018年1至5月合併營收為17.61億元，較去年同期減少12.59%。

金麗-KY表示，受惠於五一長假為中國休閒服飾產業傳統旺季加持，旗下G-Apple、e.t.雙品牌各省代理商拉貨力道相較第一季回穩；同時第2季也為母親節、周年慶等美妝銷售旺季，集團美妝保養事業為搶攻此波銷售商機，趁勢於線上通路推出行銷優惠活動，在休閒服飾及美妝保養雙事業衝刺旺季銷售帶動下，5月營收月增3.22%。

金麗-KY進一步指出，集團自去年起採取「品牌+代工」雙管並進策略，彈性調配自有品牌G-Apple、e.t.休閒鞋與其他品牌代工訂單承接比例，目前5月代工比重已在10%左右，將有效提升旗下鞋類生產基地福建晉江廠產能利用率，透過規模經濟進一步優化生產效益，以期中和整體休閒服飾產業消費成長力道趨緩與國內外休閒服飾品牌競爭加劇營運衝擊。（編輯：黃國倫）1070611

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