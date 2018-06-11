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小米IPO遇Hibor 10年高 資金勢抽緊 不利

鉅亨網2018/06/11 09:57
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「同股不同權」頭炮小米本週開始上市前路演，月底招股，未來 1 個月香港資金池勢被抽乾，券商界亦提早為新股預留逾千億元保證金額度，港元 1 個月拆款利率 (Hibor) 率先升到美國聯準會 (Fed) 局量化寬鬆前高位

小米成首檔「港股＋中國存托憑證 (CDR)」同期上市的新經濟股，將集資約 100 億美元 (近港幣 785 億元)，香港、大陸發行比例初步定為約 70%、30%。

依過去重量級新股上市經驗，小米上市吸金效應不容小覷。騰訊 (0700-HK) 分拆的閱文 (0772-HK) 去年 10 月底招股，公開發售部分集資港幣 8.3 億元，券商初時預留港幣 500 億元保證金額度，到保證金截止認購時，凍資已達港幣 1500 億元；計及整體逾 40 萬人認購，最後凍資高達港幣 5200 億元，其間 1 個月 Hibor 由 0.65% 抽高至 0.81%，當時創自 2008 年底新高。

目前在半年結效應及美國升息壓力影響，1 個月 Hibor 已 9 連升至 1.46%，再創 2008 年底新高；3 個月拆款利率亦升至近 2%，最新報 1.96%

1個月拆款利率升至近1.46%。 (圖：香港財資市場公會)
1 個月拆款利率升至近 1.46%。 (圖：香港財資市場公會)

《香港經濟日報》引述華僑永亨銀行經師李若凡預期，反應 Fed 本週升息，1 個月拆款利率快將升至約 1.6%；中國光大銀行香港分行資金業務副主管顏劍文則預料，3 個月拆款利率快突破 2% 大關，港銀目前拆借取態較審慎，亦令市場銀根緊俏。

綜合投資界分析，港股資金面將受 3 因素衝擊，包括：1) 小米有力挑戰閱文凍資 5200 億紀錄，拉升保證金及新股資金需求；2)Fed 本週四 (14 日) 公佈議息結果，多料升息 0.25%，令港息有上升壓力；3) 企業繳稅、派息及半年結因素，需要資金周轉。料銀根緊俏局面將抑制港股資金動力，大盤料跟隨週邊高開後，後市仍反復。

而隨著小米展開上市前路演，6 月底開始招股，券商這次已預留了逾港幣千億元保證金額度，備戰小米這個上市吸金大咖。

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關鍵字afp小米ipohibor港股券商千億保證金吸金headline
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