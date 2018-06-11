小米IPO遇Hibor 10年高 資金勢抽緊 不利

「同股不同權」頭炮小米本週開始上市前路演，月底招股，未來 1 個月香港資金池勢被抽乾，券商界亦提早為新股預留逾千億元保證金額度，港元 1 個月拆款利率 (Hibor) 率先升到美國聯準會 (Fed) 局量化寬鬆前高位。

小米成首檔「港股＋中國存托憑證 (CDR)」同期上市的新經濟股，將集資約 100 億美元 (近港幣 785 億元)，香港、大陸發行比例初步定為約 70%、30%。

依過去重量級新股上市經驗，小米上市吸金效應不容小覷。騰訊 (0700-HK) 分拆的閱文 (0772-HK) 去年 10 月底招股，公開發售部分集資港幣 8.3 億元，券商初時預留港幣 500 億元保證金額度，到保證金截止認購時，凍資已達港幣 1500 億元；計及整體逾 40 萬人認購，最後凍資高達港幣 5200 億元，其間 1 個月 Hibor 由 0.65% 抽高至 0.81%，當時創自 2008 年底新高。