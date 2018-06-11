NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈立院談話會　場內外都是戰場旅美征戰多年　建仔選擇回饋台灣8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

川金會成國際焦點 北韓平靜如暴風中心

中央社2018/06/11 09:51
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

川金會：現場觀察（中央社平壤11日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩即將在新加坡舉行歷史性高峰會，引發全球關注，平壤街頭卻沒充斥著民眾興奮的嚷嚷聲，北韓宛如處於暴風中心似地平靜無風。

美聯社報導，假如北韓民眾了解當前情況，或許也會激動不已。

除了透過國營媒體、流言蜚語和口耳相傳，北韓民眾幾乎沒有其他消息來源，北韓人民大多不曉得這場可能帶來重大轉變的歷史性會談，即將在孤立的祖國以外地區登場。

北韓官媒曾報導兩國領導人計劃舉行會談，但幾乎沒有提供具體消息，包括會談的地點和時間。

國營媒體昨天也沒有報導金正恩已經離開北韓，比川普早了幾小時抵達新加坡。

北韓中央通信社（KCNA）僅在今天上午報導，人在新加坡的金正恩已與新加坡總理李顯龍會面，預計明天會晤川普。

有一則報導說，北韓和美國將就建立新關係和「永久和持久的和平機制」，以及實現非核化和「變革時代需要共同關切的其他問題」，交換「廣泛且深入的觀點」。

以北韓一般標準而言，今天的報導來得有些早。按照往例，北韓官媒都會等到事情落幕，才會發出第一則報導。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）先前造訪北韓，北韓執政黨勞動黨機關報「勞動新聞」（RodongSinmun）隔天在頭版刊出相關報導，蓬佩奧和金正恩握手照片占據相當大的版面。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070611

8月大孤兒送養加拿大 19...淘帝看好六一兒童節 金麗五...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan