川金會成國際焦點 北韓平靜如暴風中心

北韓官媒曾報導兩國領導人計劃舉行會談，但幾乎沒有提供具體消息，包括會談的地點和時間。

除了透過國營媒體、流言蜚語和口耳相傳，北韓民眾幾乎沒有其他消息來源，北韓人民大多不曉得這場可能帶來重大轉變的歷史性會談，即將在孤立的祖國以外地區登場。

美聯社報導，假如北韓民眾了解當前情況，或許也會激動不已。

川金會：現場觀察（中央社平壤11日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩即將在新加坡舉行歷史性高峰會，引發全球關注，平壤街頭卻沒充斥著民眾興奮的嚷嚷聲，北韓宛如處於暴風中心似地平靜無風。

國營媒體昨天也沒有報導金正恩已經離開北韓，比川普早了幾小時抵達新加坡。

北韓中央通信社（KCNA）僅在今天上午報導，人在新加坡的金正恩已與新加坡總理李顯龍會面，預計明天會晤川普。

有一則報導說，北韓和美國將就建立新關係和「永久和持久的和平機制」，以及實現非核化和「變革時代需要共同關切的其他問題」，交換「廣泛且深入的觀點」。

以北韓一般標準而言，今天的報導來得有些早。按照往例，北韓官媒都會等到事情落幕，才會發出第一則報導。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）先前造訪北韓，北韓執政黨勞動黨機關報「勞動新聞」（RodongSinmun）隔天在頭版刊出相關報導，蓬佩奧和金正恩握手照片占據相當大的版面。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070611