美對進口汽車加徵關稅 猶如雙面刃

此舉時間點，也適逢世界最大汽車市場中國反其道而行，將進口汽車關稅，從原本的25%，降至15%。

但這項決定可能會適得其反，因為不但大多數被鎖定的製造商已在美設廠，而且美國製造商也會從加拿大和墨西哥進口車輛。

法新社報導，川普在七大工業國集團（G7）峰會結束時，重申將對被控不公平侵蝕美國汽車製造商市占率的製造商進口到美國的汽車課徵關稅。

（中央社紐約10日綜合外電報導）美國總統川普揚言以國家安全為由，對進口汽車課徵關稅，恐削弱國內生產商，但可能加速北美自由貿易協定（NAFTA）重新協商的速度。

美國聯邦眾議院金融服務委員會主席亨薩林（JebHensarling）發表推文表示：「本田雅歌（HondaAccord）對我們的國家安全不構成威脅，但對它課徵貿易關稅，卻將對數百萬辛勤工作的美國家庭的經濟安全構成威脅。」

根據全球貿易夥伴諮詢公司（Trade PartnershipWorldwide consultancy）估計，加徵25%關稅將為美國汽車產業創造9200個就業機會，卻對整體經濟中的25萬個工作機會造成傷害。

密西根汽車研究中心（Center for AutomotiveResearch）的齊切克（Kristin Dziczek）表示，底特律三大車廠（通用、福特和飛雅特克萊斯勒）也可能受到關稅影響，因為他們從國外進口汽車占去年美國銷售約14.5%。

這些汽車還沒在美國銷售前，主要在NAFTA其他兩大成員國加拿大和墨西哥生產。

福特執行副總裁韓瑞麒（Joe Hinrichs）說：「我們不在區域內競爭，我們在區域內銷售，但在全球競爭。這些意料中或意料外的後果對公司政策和作法帶來的改變將很重大。」

部分專家表示，對從加拿大進口的汽車加徵關稅可能充當棒子，迫使加拿大重新協商NAFTA。

雷蒙詹姆斯公司（Raymond James）分析師米爾斯（Ed Mills）說：「我們認為這項（加徵關稅）調查的目的是為了敲定最終版NAFTA協議。」

「特別是汽車的原產地規定，一直是協商的癥結所在。」（譯者：劉淑琴/核稿：盧映孜）1070611