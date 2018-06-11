華邦成立30年 第一個產品時鐘IC

（中央社記者張建中台北11日電）記憶體製造廠華邦電今天召開股東常會，董事長焦佑鈞回顧過去30年發展歷史，他表示，時鐘IC是華邦電第一項產品，直至1991年華邦電才跨入記憶體領域。

焦佑鈞表示，華邦電去年創造了一個良好的成績，為2000年後最好的年度，去年同時也是華邦電成立30週年。

華邦電於1987年成立，資本額為新台幣1.25億元，焦佑鈞說，時鐘IC是華邦電第一個產品，初期以邏輯IC為主要產品；華邦電1991年進入靜態隨機存取記憶體（SRAM），正式跨入記憶體領域。