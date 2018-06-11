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尖牙股漲不到哪去了！安聯：應考慮亞洲科技股 建議三

鉅亨網2018/06/11 10:07
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安聯科技信託 (ATT) 資深投資組合經理人 Walter Price 上週五 (8 日) 表示，ATT 基金沒有持有大量 FAANG 股票，部分是因為他更偏好其他機會，但主要也是因為他不認為這些所謂的尖牙股還有大量成長空間。

FAANG 股票即 5 大科技股：臉書 (Facebook) (FB-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)、蘋果 (Apple) (AAPL-US)、網飛 (Netflix) (NFLX-US)、谷歌 (Google) (GOOG-US)， 過去 9 年一路上漲，目前在 Nasdaq 100 指數中，這 5 大科技股就佔了市值 50%。

同時也是安聯全球投資 (Allianz Global Investors) 執行董事的 Price 表示，「在谷歌和臉書與許多尖牙股中，我們的持倉量很小，因為我們覺得其他地方的機會更棒，而且我們無法合理化想像一檔價值 5000 億美元的股票還能再漲 50% 或 100%，我無法相信。」

這是美股史上第一次，投資者正期待一家上市公司的市值能達到 1 兆美元，分析師認為蘋果公司最有可能拔得頭籌，而投資者也樂於角逐、推高這些科技股。

但現在開始越來越多質疑聲浪，懷疑現下是否為買進這些科技的好時機，或者這些科技股的價值是否合理，部分投資者質疑尖牙股的回報能力，一位財富基金經理人形容這些股票都貴到「令人髮指」了。

Price 指出，儘管近幾個月大型科技公司因為一些個資管理不當或其他不道德的行為而飽受抨擊，但其獲利仍是投資者留在這場遊戲的原因。

Price 稱，「有鑑於監管風險以及潛在的政府監管，我可能會稍微調降這股票的預計本益比 (P/E)。」

「我認為其業務也有上限，他們已經拿下廣告業務 50% 了，而廣告業務一年只有增長少許幾 % (他意指線上廣告巨獸谷歌和臉書)，所以我認為他們已經拿下市場上很多廣告業務，所以剩餘的成長空間有限。」

但並非所有投資者都認同尖牙股「被高估」這樣的說法。

Omega Advisors 董事長兼執行長 Leon Cooperman 五月時曾表示，除了亞馬遜以外，許多尖牙股的價值與其成長率相對照來看，估值非常非常合理。亞馬遜股價自 2013 年迄今漲幅驚人高達 510%。

資產管理公司 Pepper International 執行長 Carol Pepper 也不認同 Price 的說法。她 4 月時建議，亞馬遜和臉書這一類股票就是未來 10 年至 20 年該持有的股票，因為「所有獲利都將移至」領先的科技股。Pepper 個人和機構投資均持有臉書和亞馬遜股票。

在 2013 年至 2017 年間，臉書營收自 78.7 億美元成長至 407 億美元，穩占社交媒體一哥頭銜。

自 2018 年開始，所有 FAANG 尖牙股均成長，但有些成長幅度卻沒那麼亮眼。臉書和谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的漲幅僅分別為 6.6% 和 8.9%，但亞馬遜今年卻跳漲 44%，而 Netflix 更以 88% 一飛沖天。

儘管如此，Prince 還是認為，其他公司未來 5 年的成長機會比較大，例如媒體相關的科技公司和子產業領導者如 Nvidia 和 Intel，以及美股以外的市場。

「晶片產業的領導者顯然是三星，而晶圓代工領導者則是台積電。」他強調了亞洲科技股的價值，並建議投資者將這些股票納入投資組合中。

台積電股價走勢
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