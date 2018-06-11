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拒馬圍滿立院　八百壯士：對付敵人陣仗　對待退伍軍人

記者戴祺修／台北報導2018/06/11 10:32
▲立院周邊抗議軍人年改法案的八百壯士，人士約百人出頭。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.11）
▲立院周邊抗議軍人年改法案的八百壯士，人士約百人出頭。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.11）

立法院臨時會今(11)日先召開談話會，八百壯士在上周就發出動員令，預計本周都將在立院周邊抗爭，八百壯士副指揮官吳斯懷受訪時說，立院周邊架設這麼這麼多鐵絲網跟拒馬，是用對付敵人的陣仗，來對付退伍軍人。

八百壯士發出聲明表示，支持者集結立院周邊，為抗議執政黨對軍版爭議條文而蠻橫強制三讀過關，並表達軍改「溯及既往」對軍心士氣影響之嚴重性，要求應維『現役先行，退役暫緩』的訴求與主張。此外，周三也將協力公教警消等團體至司法院遞送「軍公教年改釋憲聲請書」，藉公平公正合議釋憲，還給軍公教一個真正的公道。

吳斯懷說，周三會先將公教釋憲版本送到司法院，因為公教法案在去年六院就已經通過，在野黨38席立委通過大法官審案1/3立委聯署，等到周末若是民進黨強行把軍改版本審查通過，很快也會送出軍人年改釋憲書。

吳斯懷呼籲，司法院與大法官要拿出學法律的道德良心，為了中華民國憲法與大法官的尊榮，希望大法官莫忘初衷、莫忘初心。

目前場外八百壯士人數約百人出頭，不過吳斯懷說，今日預計將動員約兩千人到場聲援。同時為了避免新聞媒體記者在工作過程中的安全，本次行動中將發放兩款不同背心，分別給媒體和新聞安全維護組，同時也自組糾察隊，讓意外不再發生。

關鍵字八百壯士軍人年改吳斯懷拒馬
立院談話會　場內外都是戰場為黨承擔　吳志揚參選首席副書記長

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