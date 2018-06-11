拒馬圍滿立院　八百壯士：對付敵人陣仗　對待退伍軍人

立法院臨時會今(11)日先召開談話會，八百壯士在上周就發出動員令，預計本周都將在立院周邊抗爭，八百壯士副指揮官吳斯懷受訪時說，立院周邊架設這麼這麼多鐵絲網跟拒馬，是用對付敵人的陣仗，來對付退伍軍人。

八百壯士發出聲明表示，支持者集結立院周邊，為抗議執政黨對軍版爭議條文而蠻橫強制三讀過關，並表達軍改「溯及既往」對軍心士氣影響之嚴重性，要求應維『現役先行，退役暫緩』的訴求與主張。此外，周三也將協力公教警消等團體至司法院遞送「軍公教年改釋憲聲請書」，藉公平公正合議釋憲，還給軍公教一個真正的公道。