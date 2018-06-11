拒馬圍滿立院　八百壯士：對付敵人陣仗　對待退伍軍人

立法院臨時會今(11)日先召開談話會，八百壯士在上周就發出動員令，預計本周都將在立院周邊抗爭，八百壯士副指揮官吳斯懷受訪時說，立院周邊架設這麼這麼多鐵絲網跟拒馬，是用對付敵人的陣仗，來對付退伍軍人。
八百壯士發出聲明表示，支持者集結立院周邊，為抗議執政黨對軍版爭議條文而蠻橫強制三讀過關，並表達軍改「溯及既往」對軍心士氣影響之嚴重性，要求應維『現役先行，退役暫緩』的訴求與主張。此外，周三也將協力公教警消等團體至司法院遞送「軍公教年改釋憲聲請書」，藉公平公正合議釋憲，還給軍公教一個真正的公道。
吳斯懷說，周三會先將公教釋憲版本送到司法院，因為公教法案在去年六院就已經通過，在野黨38席立委通過大法官審案1/3立委聯署，等到周末若是民進黨強行把軍改版本審查通過，很快也會送出軍人年改釋憲書。
吳斯懷呼籲，司法院與大法官要拿出學法律的道德良心，為了中華民國憲法與大法官的尊榮，希望大法官莫忘初衷、莫忘初心。
目前場外八百壯士人數約百人出頭，不過吳斯懷說，今日預計將動員約兩千人到場聲援。同時為了避免新聞媒體記者在工作過程中的安全，本次行動中將發放兩款不同背心，分別給媒體和新聞安全維護組，同時也自組糾察隊，讓意外不再發生。