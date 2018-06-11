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中央社

陳副總統：將支持基礎科學研究長期發展

中央社2018/06/11 10:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北11日電）同步輻射國際會議首次在台舉行，為了表示對於基礎科學發展的重視，副總統陳建仁今天承諾，將編列足夠科技預算興建及支應基礎科學研究所需要的設施，支持長期發展。

據國家同步輻射研究中心說明，同步輻射是電磁波的一份子，為一連續波段的電磁波，涵蓋紅外線、可見光、紫外線至X光等，1947年首次在美國通用電器公司同步加速器上意外地被發現，因此命名為「同步輻射」或「同步加速器光源」。

同步輻射國際會議（International Conferenceon Synchrotron Radiation，SRI ）於1982年首次舉辦，並由歐洲、美洲及亞太地區輪流每3年舉辦一次，至今已邁入第13屆，不只是學術交流的重要場合，也是全世界規模最大的加速器光源領域國際會議。

今年同步輻射國際會議首度在台灣舉辦，並有超過800多位科學家與會。陳建仁特別到場表示重視，他致詞時指出，目前全世界有超過36座同步輻射實驗設施運轉中，可供各領域的科研人員進行基礎與應用科學的深入探討，並作為高科技產業研究發展的利器。

陳建仁表示，台灣政府非常重視基礎科學的發展，不只對於基礎科學研究已投入相當可觀的資源，也承諾未來會持續支持科學研究，並編列足夠的預算以興建及運轉基礎科研所需設施，希望能對人類科技有更多的貢獻。

陳建仁也說，過去30年，台灣在同步輻射社群中學習到許多知識與經驗，很高興藉由今天這樣的國際場合，台灣也能夠回饋國際社會，提供技術支援和人才培育來協助他國光源設施的發展。（編輯：林淑媛）1070611

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