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杉杉分拆服裝業獨立赴港上市 港交所原則同意

鉅亨網2018/06/11 10:17
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陸股杉杉股份 (600884-CN) 昨 (10) 晚公告，控股子公司杉杉品牌獲香港聯所原則同意在香港主板上市申請，意味著杉杉股份分拆服裝業獨立赴港上市即將瓜熟蒂落。杉杉品牌上新前尚需取得香港聯交所的最終批准。

根據赴港上市資料，杉杉品牌主要業務為 FIRS、SHANSHAN 等 4 個男裝品牌的設計、推廣及銷售，其中 FIRS 為核心品牌，起源於杉杉股份實際控制人鄭永剛于 1989 年創立的「杉杉」品牌。杉杉股份當年正是依靠該業務登陸 A 股市場。

上市後，杉杉股份啟動了產業轉型，於 1999 年進入鋰電池材料行業，目前已經成為鋰電池材料行業的龍頭企業。同時，公司推進新能源汽車業務、能源管理服務業務。公司 2017 年年報顯示，正負極材料已經是營收的主要部分，服裝板塊僅是占比較小的業務之一。

杉杉股份在 2016 年啟動了旗下非鋰電池材料業務的分拆上市工作，將服裝業務板塊的杉杉品牌和融資租賃業務板塊的富銀融資股份分別推至香港上市，其中，富銀融資股份 (8452-HK) 已經在 2017 年 5 月登陸香港聯交所。

對於此次分拆上市，券商紛紛看好，研究報告指服裝業務分拆上市，杉杉能夠更專注於電池材料業務。

杉杉股份今 (11) 日股價開高，目前來到人民幣 22.96 元，上漲 2.18%。

圖：新浪財經
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