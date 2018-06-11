杉杉分拆服裝業獨立赴港上市 港交所原則同意

陸股杉杉股份 (600884-CN) 昨 (10) 晚公告，控股子公司杉杉品牌獲香港聯所原則同意在香港主板上市申請，意味著杉杉股份分拆服裝業獨立赴港上市即將瓜熟蒂落。杉杉品牌上新前尚需取得香港聯交所的最終批准。

根據赴港上市資料，杉杉品牌主要業務為 FIRS、SHANSHAN 等 4 個男裝品牌的設計、推廣及銷售，其中 FIRS 為核心品牌，起源於杉杉股份實際控制人鄭永剛于 1989 年創立的「杉杉」品牌。杉杉股份當年正是依靠該業務登陸 A 股市場。

上市後，杉杉股份啟動了產業轉型，於 1999 年進入鋰電池材料行業，目前已經成為鋰電池材料行業的龍頭企業。同時，公司推進新能源汽車業務、能源管理服務業務。公司 2017 年年報顯示，正負極材料已經是營收的主要部分，服裝板塊僅是占比較小的業務之一。