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中央社

反軍改上街頭 北市部署500名警力因應

中央社2018/06/11 10:12
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）立法院今天針對軍人年改召開談話會，反軍改團體八百壯士發出動員令抗議。台北市警察局也部署500名警力因應，包括立法院和總統寓所等處也採預防性勤務部署和交管。

八百壯士為因應立法院自今天起加開臨時會審查「陸海空軍軍官士官服役條例」草案，今起至15日將再次動員上街頭，首先將於今天上午9時集結青島東路進行聲援抗議。

市警局今天也動用500名警力進行部署，並規劃運用在立法院、總統寓所等重要處所周遭，且現場採預防性勤務部署，加強人員進出及機關處所的安全維護，以及周遭交通管制疏導措施。

為因應立法院維安，市警局中正第一分局發布新聞稿表示，即日起至15日晚間12時止，針對立法院周邊道路架設阻絕器材並實施交通管制，範圍包括北起忠孝東路（不含）以南、林森南路（不含）以西、濟南路（含）以北、中山南路（不含）以東區域內，且視狀況提前開放或延後。

總統府維安部分，市警局中正第二分局也發布新聞稿說明，即日起至16日中午12時止，包括中正區北起愛國西路（含）、南至南海路（不含）、東沿羅斯福路（含）、西迄博愛路(含)都是交管範圍。

中正二分局表示，交管範圍在管制期間內，原則維持人、車通行，但將視集會遊行狀況而彈性實施人、車管制，請用路人配合並接受執勤人員引導，警方也將視實際狀況提早或延後解除管制。

警方提醒，駕駛人應隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段及注意行車安全；另建議欲開車前往台北車站的民眾，可儘量改搭捷運，或利用周邊地下街及透過京站廣場地下通道步行前往。（編輯：張銘坤）1070611

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