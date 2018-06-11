反軍改上街頭 北市部署500名警力因應

（中央社記者黃麗芸台北11日電）立法院今天針對軍人年改召開談話會，反軍改團體八百壯士發出動員令抗議。台北市警察局也部署500名警力因應，包括立法院和總統寓所等處也採預防性勤務部署和交管。

八百壯士為因應立法院自今天起加開臨時會審查「陸海空軍軍官士官服役條例」草案，今起至15日將再次動員上街頭，首先將於今天上午9時集結青島東路進行聲援抗議。

市警局今天也動用500名警力進行部署，並規劃運用在立法院、總統寓所等重要處所周遭，且現場採預防性勤務部署，加強人員進出及機關處所的安全維護，以及周遭交通管制疏導措施。