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長榮女中畢業展　泡棉製成白紗有看頭

記者黃文博／台南報導2018/06/11 10:47
▲長榮女中畢業展，學生利用泡棉製成白紗。（圖／記者黃文博攝，2018.06.11
▲長榮女中畢業展，學生利用泡棉製成白紗。（圖／記者黃文博攝，2018.06.11

長榮女中今年家政群科的成果展舞台上，首度出現男畢業生走秀；而在模特兒造型上，有學生利用白色泡棉雕刻縫製成婚紗，還有學生現場二胡演奏出場音樂，更有民俗舞蹈伴舞，不僅創意十足，也展現多元技藝。

長榮女中以幸福學園自居，今年畢展主題為「舞動幸福‧花樣漫舞」，首先登場的靜態展，由餐旅群科學生結合中國茶道及西式調酒的創意表演揭開序幕，各科學生也展現三年所學；多媒體科學生將網紅、酸民、屁孩等角色設計成桌遊，凸顯網路霸凌的傷害。

美容科、時尚造型科、時尚模特兒科的動態展更是活動焦點，每個模特兒身上的行頭，從頭到腳的髮妝、飾品、服裝、鞋子，都是學生純手工打造，耗時將近一年的時間才大功告成。

有學生利用一般用做鞋墊、地墊的白色泡棉，製成婚紗禮服、頭飾與捧花，由於泡棉較硬，一經拉扯就破裂，車縫過程讓學生吃足苦頭，一件衣服少說要車壞七八次，而衣服上的簍空花紋，則是運用筆刀雕刻技法，立體花朵的花瓣，更要利用熨斗加熱讓泡棉捲曲才能塑形，難度雖高，但特殊質感也展現另類又獨特的婚紗風情。

而在各組展出中，不只可見整體造型的功力，也展現在校多元學習的成果，像是「青‧瓷」組的表演，就有學生現場二胡演奏「青花瓷」搭配民俗舞蹈水袖當開場演出，令人驚豔。

校長蔡玉敏表示，長女改制後，融入美感教育並創新各項技藝學程，讓學生多元學習，創意特色教學的成果，更被教育部選為台南唯一的108新課綱前導學校，如何透過課程設計，結合各科特色，讓學生跨科、跨領域學習，是未來要努力的目標，將來餐旅群科學生可以選修妝髮技巧、家政群科也能涉獵烘焙飲調，長女將帶頭引領「我們不一樣」的教育新浪潮。

關鍵字長榮女中家政群科蔡玉敏新課綱前導
影／涉毆打水果盤商嫌犯　遭警查獲節能大作戰　新北號召青年團出擊

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