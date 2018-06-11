長榮女中畢業展　泡棉製成白紗有看頭

長榮女中今年家政群科的成果展舞台上，首度出現男畢業生走秀；而在模特兒造型上，有學生利用白色泡棉雕刻縫製成婚紗，還有學生現場二胡演奏出場音樂，更有民俗舞蹈伴舞，不僅創意十足，也展現多元技藝。

長榮女中以幸福學園自居，今年畢展主題為「舞動幸福‧花樣漫舞」，首先登場的靜態展，由餐旅群科學生結合中國茶道及西式調酒的創意表演揭開序幕，各科學生也展現三年所學；多媒體科學生將網紅、酸民、屁孩等角色設計成桌遊，凸顯網路霸凌的傷害。

美容科、時尚造型科、時尚模特兒科的動態展更是活動焦點，每個模特兒身上的行頭，從頭到腳的髮妝、飾品、服裝、鞋子，都是學生純手工打造，耗時將近一年的時間才大功告成。