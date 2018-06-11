熱褲妹午休辣露大長腿！網友跪求正面照　本尊害羞現身

好辣！日前有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張熱褲妹午休時辣露逆天長腿的照片，引起眾多網友暴動，瘋狂跪求正面照。怎料，竟然真的被網友求到了！熱心的原 PO 幫廣大男網友們爭取福利，徵求熱褲妹本尊同意，並將她的 FB 帳號標記在留言中，讓許多網友紛紛瘋喊「我可以」，而熱褲妹本尊也現身回應「好害羞」。

原 PO 分享了熱褲妹休息時的照片，並發文寫道：「天氣這麼熱，想要午休睡個覺，怎麼感覺更熱......」仔細一看，原來照片中的女子正在休息，身穿牛仔熱褲搭配格子襯衫，從側面看一雙逆天大長腿十分引人遐想，一頭及腰長髮更是令人稱羨。許多男網友看後都垂涎欲滴紛紛期待正面照。