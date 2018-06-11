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熱褲妹午休辣露大長腿！網友跪求正面照　本尊害羞現身

生活中心／綜合報導2018/06/11 10:31
▲熱褲妹午休辣露逆天長腿，網友暴動跪求正面照。（圖／取自臉書社團爆廢公社）
▲熱褲妹午休辣露逆天長腿，網友暴動跪求正面照。（圖／取自臉書社團爆廢公社）

好辣！日前有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張熱褲妹午休時辣露逆天長腿的照片，引起眾多網友暴動，瘋狂跪求正面照。怎料，竟然真的被網友求到了！熱心的原 PO 幫廣大男網友們爭取福利，徵求熱褲妹本尊同意，並將她的 FB 帳號標記在留言中，讓許多網友紛紛瘋喊「我可以」，而熱褲妹本尊也現身回應「好害羞」。

原 PO 分享了熱褲妹休息時的照片，並發文寫道：「天氣這麼熱，想要午休睡個覺，怎麼感覺更熱......」仔細一看，原來照片中的女子正在休息，身穿牛仔熱褲搭配格子襯衫，從側面看一雙逆天大長腿十分引人遐想，一頭及腰長髮更是令人稱羨。許多男網友看後都垂涎欲滴紛紛期待正面照。


▲逆天長腿正妹正臉照。（圖／江妍蓁本人提供）

這則熱褲妹辣腿照的貼文迅速獲得了 5500 多人按讚，網友也非常熱烈回應：「給我正面照啦」、「好熱好熱好熱」、「小頭母湯了嗎」、「 這個腿 100 分」、「什麼公司 有缺人嗎？」「啊嘶~~~」

原 PO 見廣大網友熱議，便幫大家爭取福利，取得本尊回應，表示「已徵求本人同意要露臉」，而本尊江女現身後則謙虛的謝謝大家稱讚，並靦腆回應「好害羞、大家好、謝謝大家」。當然，正面照一出，不意外的也立刻引起網友暴動：「這個我可以」、「正妹」、「完了…我不行了！」


▲長腿妹本尊現身回應「好害羞」。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）


▲江女不但擁有令人稱羨的好身材，甜美長相也引起網友暴動。（圖／江妍蓁本人提供）


▲江女長相清秀，擁有水汪汪的大眼與曼妙身材。（圖／江妍蓁本人提供）

關鍵字正妹長腿正面照熱褲午休
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