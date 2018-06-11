北韓媒體報導金正恩訪新加坡 參加川金會

川金會：峰會看點（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）北韓中央通信社等多家北韓媒體今天紛紛報導北韓國務委員長金正恩抵達新加坡的消息稱，為順應時代需求，北韓美國領導人將在會談上就建立全新的北韓美國關係等深入交換意見。

北韓媒體也報導，峰會將就實現半島永久和平的方案等雙方共同關切問題交換意見。

南韓YTN新聞電視台今天報導，北韓媒體幾近同步詳實報導北韓「最高尊嚴」（指金正恩）在海外訪問的日程等，實屬罕見的情況。

北韓媒體報導稱，金正恩與美國總統川普的「歷史性會晤」將於12日上午在新加坡舉行。金正恩10日上午從平壤搭乘中國提供的專機前往新加坡。歡送儀式當天在平壤順安國際機場舉行，北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南、勞動黨中央委員會副委員長崔龍海、內閣總理朴奉珠等官員前來送行並預祝此次會談取得豐碩成果。