節能大作戰　新北號召青年團出擊

新北市節電大作戰，號召具電力專業的大學生及電力技師組成「節電宣導青年團」，6月到10月期間到大賣場、百貨公司、超商、銀行等20類管制對象，宣導落實「室內冷氣溫度不低於26度」、「冷氣不外洩」及「禁用白熾燈泡」等3項節能規定，目標完成至少1萬家次宣導。
經發局表示，新北市有高達3萬多家營業場所屬於能源管理法「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」鎖定的20類管制對象，為帶動更多服務業者響應節電行動，今(107)年也將首次擴大宣導範圍至飲料業、通訊及配備零售業、娛樂業3類業別。
經發局長張峯源表示，今年首度公開徵選電力技術相關科系的大專院校學生，吸引高達百名青年熱烈報名，最後從中嚴選50名熱血青年，分別來自台北科技大學、海洋大學、文化大學、中華科技大學等10所具專業電力知識與技能培訓的大專院校，共同組成宣導團隊。
經青年團宣導後發現有不符規定者，後續會正式派員前往依「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」辦理稽查作業，若經查核仍不符規定且逾勸導期遲未改善者，將依法開罰2萬至10萬元。
經發局補充，市府推動節能除落實法規查核並擴大宣導外，今年度也提供2億元經費補助轄內服務業者汰換老舊空調及照明設備。其中空調以汰換符合能源效率分級標示第1或2級的無風管空氣調節機為主，每KW補助達2,500元；照明則以汰換T8/T9為發光效率達100 lm/W以上的節能燈具為主，每具補助50%汰換費用且最高上限750元，歡迎有意汰換耗能空調及照明設備的服務業者踴躍申請。