節能大作戰　新北號召青年團出擊

新北市節電大作戰，號召具電力專業的大學生及電力技師組成「節電宣導青年團」，6月到10月期間到大賣場、百貨公司、超商、銀行等20類管制對象，宣導落實「室內冷氣溫度不低於26度」、「冷氣不外洩」及「禁用白熾燈泡」等3項節能規定，目標完成至少1萬家次宣導。

經發局表示，新北市有高達3萬多家營業場所屬於能源管理法「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」鎖定的20類管制對象，為帶動更多服務業者響應節電行動，今(107)年也將首次擴大宣導範圍至飲料業、通訊及配備零售業、娛樂業3類業別。