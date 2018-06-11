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申請公家冷氣「狂裝4台」在自家　竹市里長涉貪遭起訴

社會中心／新竹報導2018/06/11 10:42
▲國民黨籍新竹市中正里長戴金河，遭人發現用公費添購了冷氣機，再將這些冷氣機狂裝了 4 台在自己家裡。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲國民黨籍新竹市中正里長戴金河，遭人發現用公費添購了冷氣機，再將這些冷氣機狂裝了 4 台在自己家裡。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

太誇張！國民黨籍新竹市中正里長戴金河，遭人發現涉嫌以申請里辦公室的設備為由，用公費添購了冷氣機，並與供應商串通，將這些原本要裝在公家單位的冷氣機，狂裝了 4 台在自己家裡。新竹地檢署依貪汙罪嫌將戴金河與蔡姓供應商負責人起訴。

根據檢廉調查，2013 年 4 月間，戴金河發現有議員建議申請的里辦公處設備補助經費，於是向里幹事佯稱「中正里辦公處需裝設冷氣，以提升里政業務」，接著便申請以共同供應契約採購氣冷式箱型冷氣機，單價 7 萬 7157 元，外加額外項目安裝費 2 萬 1 千元，總計金額 9 萬 8157 元，經新竹市政府同意准予採購。


國民黨籍新竹市中正里長戴金河（圖）遭人發現用公費添購了冷氣機，再將這些冷氣機狂裝了 4 台在自己家裡。（圖／翻攝自臉書 , 2018.6.11）

戴金河在共同供應商電器公司蔡姓負責人安裝之前，告知蔡男欲變更為較小的冷氣機，以安裝在自己與家人的房間內使用。蔡男為了配合戴金河的要求，竟擅自違法變更為總價與採購金額相當的分離式冷氣機一共 3 台，分別安裝在戴和家人的房間內，供其私人使用。

離譜的是，到了 2014 年 3 月間，戴金河又故技重施，這次他向里幹事佯稱「中正里辦公處需裝設分離式空調 1 組及液晶電視 1 台，為了提升里政業務」，而里幹事又申請了以共同供應契約採購的分離式冷氣機，單價 6 萬 7005 元，外加額外項目安裝費 1 萬 7750 元，總計 8 萬 4755 元，還申請採購液晶電視機，單價 1 萬 4213 元。

安裝前，戴金河再度告知蔡男，請他變更為 2 台較小型的冷氣機，1 台裝在家人的房間內私用，另外 1 台則安裝在里辦公處的會議室內；蔡男也應戴金河要求，擅自將液晶電視安裝在中正里巡守隊使用。

全案經新竹市政府政風處訪查後查獲，案經法務部廉政署移送新竹地檢偵辦。檢方調查後認為，戴金河與蔡姓供應商負責人皆涉犯貪汙治罪條例之利用職務詐取財物罪嫌，依法提起公訴；至於犯罪所得的部分，2 人在偵訊時皆已繳回。

關鍵字冷氣戴金河中正里貪汙
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